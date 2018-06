Fonollosa remodela el govern amb l'entrada d'un nou regidor

L´equip de govern després de la remodelació, amb Busom (primer per la dreta)

Joaquim Busom Garcia ha pres possessió aquest dijous del càrrec de regidor de l'ajuntament de Fonollosa pel grup de Junts per Canet, Fals, Camps i Fonollosa - Esquerra Republicana de Catalunya (Junts-ERC). S'integra al Govern municipal assumint les regidories de Cultura, Governació, i Manteniment i via pública, i també la tercera tinença d'Alcaldia.

Busom accedeix al càrrec després de la renúncia de Francisco Vizcaino, qui havia ocupat durant els tres primers anys de legislatura les regidories d'Administració i Governació, i Manteniment i Via Pública. Per complementar els canvis organitzatius, s'afegeix Patrimoni a la regidoria de Turisme (que continua portant Montserrat Serra, que deixa de tenir les competències en Cultura), mentre que la d'Administració (fins ara junta amb Governació), passa a mans d'Alcaldia.

Fonts del govern municipal de Junts-ERC han subratllat que amb aquesta remodelació "s'enforteix i consolida" l'execitu "per encarar els reptes del darrer any de mandat, i continuar treballant i fent realitat els projectes, tant els que ja estan engegats, com els que van més enllà de la present legislatura".

Joaquim Busom i Garcia té 66 anys, i és veí de Fals. Metge de l'àrea bàsica de salut de Sant Joan de Vilatorrada fins fa un any; actualment, està jubilat. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, i Diplomat en Salut Pública, va ser promotor de la creació de l'ABS de Sant Joan, la qual va encapçalar com a director durant 17 anys. Va ser president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Fals.