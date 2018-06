L'escola Catalunya de Navarcles estudia solucions per la pèrdua d'una cargolera

L'escola Catalunya de Navarcles està estudiant formes de redistribució dels espais de cara al curs vinent després que el departament d'Ensenyament ha comunicat la intenció de retirar una cargolera amb dues aules. L'Ajuntament, la direcció i l'AMPA (que recull firmes de protesta) insisteixen en la necessitat de mantenir el mòdul per encabir tots els alumnes en condicions i sense que se'n ressenti la nova metodologia per projectes que el centre ha adoptat des de fa anys, però hi veuen poques possibilitats.

L'escola Catalunya de Navarcles es divideix en dos edificis situats a uns 400 metres de distància l'un de l'altre; el vermell, que acull els alumnes des de P3 fins a 2n de primària (amb dues línies per curs excepte el darrer, que en té tres), i el verd, amb tres línies de 3r a 6è. Això suposa «un handicap per al centre», apunta la regidora d'Ensenyament de Navarcles, Sandra Palomino, en el sentit que cada edifici necessita els seus propis espais concrets «per evitar haver d'anar traslladant els nens d'un lloc a l'altre». A més, fa temps que l'escola ha començat a treballar per projectes, «i disposar de suficients espais és important per poder seguir aplicant aquesta metodologia». El problema és que Ensenyament considera l'escola com un tot, i entén que en el seu global ja té prou espai per encabir totes les línies de cada curs.

La direcció del centre ja es veu a venir que haurà d'afrontar el proper curs sense la cargolera. «El departament ens ho va deixar ben clar», apunta la directora, Gemma Vicente, amb poques esperances que faci marxa enrre.

Diu que de cara al setembre serà complicat, però el problema s'augura de cara a cursos posteriors perquè la natalitat ha tornat a augmentar i, segons les dades demogràfiques actuals, de cara al curs 2019-2010 caldrà novament 3 línies a P3.

Vicente també posa en relleu la necessitat d'espais per poder aplicar la metodologia del centre, perquè, a banda de les aules clàssiques, «necessitem espais d'ambientació i experimentació, jocs creatius, i altres emplaçaments que ens permetin oferir aquest tipus d'ensenyament més obert», i diu que, en bona part, això es perdrà sense la cargolera.

El centre ja comença a pensar com redistribuirà els espais de cara al curs vinent «en uns edificis que ja són limitats», i que podrien obligar a «condicionar determinats passadissos i vestíbuls». Possiblement també es perdrà una biblioteca i una aula de música.