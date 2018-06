El ministre d'Agricultura té arrels bagenques i un vincle familiar amb Josep Maria Planes

El nou ministre d´Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas Puchadas, té una relació familiar directa amb Manresa, el seu pare n´era fill, i amb Sant Mateu de Bages, d´on prové la família originàriament. El ministre és nebot de Josep Maria Planes i Martí, el periodista i escriptor manresà assassinat l´agost del 1936 a la Rabassada de set trets sorgits dels fusells d´un escamot vinculat a la FAI.

El pare del flamant ministre va néixer al carrer de la Canal, al centre de Manresa, al costat del carrer del Born i de Sant Domènec. La mateixa casa on també va néixer el reconegut periodista. Es deia Lluís Planas i Martí, era el petit dels set germans, i va ser un destacat enginyer. De fet, el ministre, en la intervenció que va fer després de prendre possessió del càrrec, va tenir unes paraules de record per al seu pare i una referència a Manresa: "el meu pare era de Manresa, i em deia: el que t´encarreguin fes-ho bé, i jo he seguit sempre aquesta doctrina. He intentat fer-ho bé. Unes vegades ho he aconseguit i altres no".

Per motius laborals, a l´entorn del conflicte bèl·lic del 36,el pare va deixar la capital del Bages i es va traslladar a València, on es va desenvolupar professionalment i va establir les noves arrels. El ministre, de fet, és fill de la ciutat del Túria. Però ha mantingut viu el vincle amb Catalunya i amb les arrels de la família, la casa de les Planes, a Sant Mateu de Bages.

Ricard Planes, que va néixer a la casa pairal, ha explicat que l´actual ministre ha mantingut la relació amb la família de Sant Mateu. S´han intercanviat cartes, s´han trucat i Luis Planas ha estat a la casa pairal, com a mínim en un parell d´ocasions.

Ara fa un parell de dècades que no ha tornat a Sant Mateu, però el vincle no l´ha trencat, i, per exemple, ha estat seguint com el seu tiet, Josep Maria Planes, ingressava a la galeria de manresans il·lustres. De fet, la xarxa Twuitter conserva una repiulada de final d´any en la que l´ara ministre compareteix la felicitació pel fet d´haver nomenat Josep Maria Planes manresà il·lustre i pel record que es va col·locar el desembre passat a l´àrea de la Font Groga de la carretera de la Rabassada, a Sant Cugat del Vallès.

Ricard Planes, que com la seva mare, li han enviat sengles cartes de felicitació per nou càrrec, com un home «de tracte proper i obert, bona persona, treballador, i un home que sempre intenta buscar solucions als problemes». I afegeix que «és un home culte, instruït i lector» i que «parla català» perfectament perquè aquesta era la llengua familiar.