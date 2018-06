Navarcles reclama «recuperar» el servei de pediatria a jornada completa

El ple de l'Ajuntament de Navarcles va aprovar en la seva darrera sessió una moció presentada pel grup municipal d'ICV en que reclama al departament de Salut que el CAP del municipi recuperi l'atenció de pediatre a jornada completa.

Segons un comunicat de la formació ecosocialista, des del passat mes de setembre, després de la jubilació del pediatre que hi havia al centre, s'ofereix atenció només 3 dies a la setmana i no en dies fixes. «Això, tenint en compte la població de 0 a 14 anys que viu al municipi, suposa situar-se per sobre de la ràtio òptima segons els llindars marcats pel Pla Estratègic d'Ordenació de l'Atenció Pediàtrica», subratlla Iniciativa. El seu regidor a Navarcles, Josep Joan Roda, destaca que «l'atenció mèdica als nens i nenes és una peça fonamental de l'atenció primària en salut i és imprescindible garantir-ne la millor qualitat amb unes ràtios adequades».

La manca d'hores d'atenció de pediatria es produeix després de la jubilació del pediatre i del fet que no es disposi de pediatres suficients ja que, en ocasions, les places convocades han quedat desertes. Per al portaveu ecosocialista, «no val a dir que les places queden desertes com a excusa, la planificació de la prestació del servei de pediatria és responsabilitat del departament i cal que aquesta sigui una de les principals prioritats de la nova consellera de Salut». En aquest sentit, la moció aprovada reclama que s'incrementi l'oferta de MIR de pediatria d'acord amb les necessitats previstes.