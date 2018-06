Prop de 40 explotacions de casa nostra obren la porta al Benvinguts a pagès

Una quarantena d'explotacions agràries de les nostres comarques obriran aquest cap de setmana les portes als visitants que vulguin apropar-se al món rural a través de la iniciativa Benvinguts a pagès, que se celebra arreu del país tant dissabte com diumenge. N'hi haurà 14 del Bages, 5 del Moianès, 7 del Berguedà, 2 del Solsonès, 4 de la Cerdanya i 7 més de l'Anoia.

Al Bages, per exemple, les propostes són variades i aptes per a totes les edats i gustos: veure un ramat de 600 cabres ecològiques, passejar per una hectàrea d'horta que es rega amb l'aigua que es recupera d'una antiga mina de la finca, aprendre com es fa la mel, visitar una entitat que produeix formatges artesans i vins i que donen feina a persones amb discapacitat intel·lectual, fer un tast d'oli en un molí o passar el dia en una masia del segle X. Al Moianès, es podrà visitar un celler amb vistes al Pirineu i a Montserrat, o una granja de producció ecològica de xai, conèixer unes gallines que s'alimenten d'enciams i verdures sobrants del restaurant, veure com es fa la mel o visitar una masia, sota una balma, entre d'altres.

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va assegurar en l'acte de presentació que Benvinguts a Pagès és un projecte «ja consolidat i que continua creixent», i va agrair la complicitat entre administracions i sector privat per fer realitat aquesta iniciativa amb l'objectiu de «connectar el món urbà amb la pagesia, perquè tot plegat forma part d'un mateix projecte de societat i de país». El director de la Fundació Alícia de Món Sant Benet, Toni Massanés, el va definir com «el Sant Jordi de la pagesia», i va fer una crida a valorar el món rural.