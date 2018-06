Sallent comença dilluns la reforma del Pont Vell per fer-lo més segur

Sallent posarà en marxa dilluns les obres de reforma i millora del pont Pere Otger (el Pont Vell), que es preveu que s'allarguin fins a final de setembre.

Aquesta actuació afectarà des de dilluns la circulació de vehicles i vianants pel pont, que romandrà tallat per a totes dues funcions fins que es pugui adequar el pas per creuar-lo a peu.

Una altra de les afectacions col·laterals d'aquesta intervenció serà el canvi de sentit dels carrers Sant Bernat i Torres Amat i la reubicació de la parada d'autobús del carrer Carretera, que és situada a l'altura d'aquest pont i que ara es traslladarà cap a la Concòrdia (el Pont Nou). Per pal·liar els efectes d'aquestes obres sobre la mobilitat, l'Ajuntament ha previst una ampliació del servei d'autobús per als veïns de la Rampinya i el carrer Carretera en horari de tarda.

El Pont Vell –batejat amb el nom de Pere Otger– és una de les dues portes d'entrada al nucli urbà per sobre del curs del Llobregat. De fet, l'any 2005 ja es va elaborar un informe a partir del qual es plantejava en aquell moment tirar endavant una reforma integral del viaducte. Ara, el que proposa el consistori és una intervenció que, essencialment, se centraria en la remodelació de tota la part superior, per on circulen tant vehicles com vianants.

L'obra passa per fer un sanejament de la calçada –aixecar el paviment i posar-n'hi de nou–, la substitució dels revoltons dels voladissos que formen les voreres –alguns dels quals, com es pot veure en les imatges, s'han anat trencat– per peces de formigó, fer-hi una nova pavimentació, i la instal·lació d'una nova barana, ja que l'actual està força deteriorada.

L'actual Pont Vell de Sallent és una construcció del segle XVIII, tot i que anteriorment hi havia en aquest mateix emplaçament un viaducte medieval que va quedar destruït per una riuada el 24 de gener del 1747.

La Reial Audiència del Principat va encarregar a Ignasi Castells, de Manresa, la redacció dels plànols d'un nou pont, que es va començar el 1749.

El 1886 es va eixamplar amb unes voreres per a vianants que fan voladís. El 1939 van intentar volar-lo, però només va quedar-ne afectada una arcada, que es va arranjar després de la guerra civil. El 1982 també es va fer una actuació de remodelació de les voreres. És un viaducte de cinc arcs fet de pedra tallada.