Sant Vicenç recorda amb un homenatge la ceramista Maria Arimany i el taller que va crear

Sant Vicenç viurà aquest dissabte un particular i emotiu homenatge a la ceramista Maria Arimany, que va morir ara fa un any. Homenatge que es durà a terme en un lloc molt especial, al taller de ceràmica que ella va crear el 1991 pensat especialment per dotar una de les seves filles, la Montse, amb síndrome de Down, amb un espai on pogués desenvolupar activitat i creació.

El taller-escola, que va batejar amb el nom de Ceràmica Montserrat, es va posar en marxa amb mare i filla compartint hores i treball, però es va anar obrint perquè un dels propòsits era que servís també per facilitar un espai d'aprenentatge i desenvolupament a persones amb algun grau de discapacitat. El taller va funcionar durant gairebé durant dues dècades, fins que la salut va dificultar que Maria Arimany pogués seguir-hi en el dia a dia. Maria Arimany va morir el juny de l'any passat. Un any després se li vol retre un petit homenatge. Un berenar que tindrà lloc al taller a partir de 2/4 de 6 de la tarda, amb familiars, amics i persones que hi van passar, i en què es farà memòria de l'activitat que va tenir.