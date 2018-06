El ministre d'Agricultura té arrels bagenques i un vincle familiar amb Josep Maria Planes

El nou ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas Puchadas, té una relació familiar directa amb Manresa. El seu pare n'era fill. I també amb Sant Mateu de Bages, d'on prové la família originàriament. El ministre és nebot de Josep Maria Planes i Martí, el periodista i escriptor manresà assassinat l'agost del 1936 a la Rabassada, de set trets sorgits dels fusells d'un escamot vinculat a la FAI, que l'any passat va ser reconegut per la ciutat que el va distingir incorporant-lo a la galeria de manresans il·lustres de l'Ajuntament de Manresa.

El pare del flamant ministre va néixer al carrer de la Canal, al centre de Manresa, al costat del Born i de la plaça de Sant Domènec. La mateixa casa on havia nascut el recordat periodista, que és una de les plomés més interessants de les primeres dècades del segle XX. El progenitor del ministre es deia Lluís Planas i Martí, era el petit dels set germans, i va ser un destacat enginyer. De fet, el ministre, en la intervenció que va fer després de prendre posessió del càr-rec, va tenir unes paraules de record per a ell i una referència a Manresa: «El meu pare era de Manresa, i em deia: el que t'encar-reguin fes-ho bé, i jo he seguit sempre aquesta doctrina, he intentat fer-ho bé. Unes vegades ho he aconseguit i d'altres no».

Per motius laborals, el pare va deixar la capital del Bages i es va traslladar a València els anys 40, on es va desenvolupar professionalment i va establir les noves arrels. El ministre, de fet, és fill de la ciutat del Túria. Però ha mantingut viu el vincle amb Catalunya i amb les arrels de la família, la casa de les Planes, a Sant Mateu de Bages.

Ricard Planas, que va néixer a la casa pairal, ha explicat que l'actual ministre ha mantingut la relació amb la família de Sant Mateu. S'han intercanviat cartes, s'han trucat. Luis Planas ha estat a la casa pairal, com a mínim en un parell d'ocasions.

Ara fa un parell de dècades que no ha tornat a Sant Mateu, però el vincle no l'ha trencat, i, per exemple, ha estat seguint com el seu tiet, Josep Maria Planes, ingressava a la galeria de manresans il·lustres.

De fet, la xarxa de Twitter conserva una repiulada de final d'any en la qual l'ara ministre comparteix la felicitació pel fet d'haver nomenat Josep Maria Planes manresà il·lustre i pel record que es va col·locar el desembre passat a l'àrea de la Font Groga de la carretera de la Rabassada, a Sant Cugat del Vallès.