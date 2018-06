Veïns del nucli de Cornet denuncien que fa 2 mesos que no tenen cobertura de Movistar

Veïns del nucli de Cornet, a Sallent, denuncien que des de fa dos mesos no tenen cobertura de mòbil de Movistar, i reclamen que la companyia «faci els passos necessaris per restablir la cobertura que teníem i millorar-la». Segons l'Associació d'Amics de Cornet, semblava que el servei de telefonia estava força resolt en aquest nucli, ja que, progressivament, en els darrers anys «havia millorat la cobertura dels mòbils i pràcticament totes les cases rebien senyal i estàvem comunicats a través de Movistar», i «ens havien assegurat que l'anirien ampliant».

Però, segons la mateixa entitat, des del mes d'abril passat «hem perdut el senyal telefònic. Ni dins de casa ni a fora els mòbils no paren de dir-nos sense senyal. No podem rebre trucades ni arriba el senyal de dades». L'associació ha explicat, mitjançant un comunicat, que l'Ajuntament, «després d'insistir-hi», va poder esbrinar que «Movistar està canviant una antena a Balsareny i que per aquest motiu hi ha poca cobertura, i que no saben quan estarà solucionat».

L'entitat considera que es tracta d'una situació «d'abús de confiança. No pot ser que després de fer-nos confiar i contractar tots la mateixa companyia, ara ens hagi tret la cobertura». Per això reclamen que es restableixi el servei, com a mínim en les condicions que se'ls havia prestat fins fa uns mesos.

També recorden que, a banda de viure-hi una setantena de persones, Cornet acull diversos actes al llarg de l'any, com per exemple un aplec de la sardana, que se celebrarà demà.