Veïns de Monistrol de Calders denuncien el mal estat dels animals que un veí té en un pati

L'Ajuntament de Monistrol de Calders ha obert un expedient administratiu a un veí pel mal estat amb què manté diversos animals, i sense permís, en un pati al mig del poble, i li ha requerit que el clausuri de forma immediata i definitiva o se'l sancionarà. El requeriment arriba després de diversos avisos d'inscripció dels animals al registre i d'actuacions de millora de l'espai, que, segons l'Ajuntament, l'home hauria ignorat.

Es tracta d'una finca del carrer de Sant Llogari, amb el pati a la part de darrere, per la banda de la plaça de l'Escorxador. La propietària, una veïna de Moià, la té llogada a una inquilina que fa temps que ha marxat del poble, però el seu excompany és qui hi continua vivint «a temporades», segons fonts veïnals. Ja fa un parell d'anys que té animals al pati, actualment hi té gallines, oques, un senglar i un altre animal que seria una bar-reja entre un porc senglar i un porc vietnamita. Segons l'Ajuntament, els animals no estan inscrits en cap registre, i les instal·lacions no són aptes per al seu benestar. A més, els animals estan mal cuidats, fins al punt que si sobreviuen «és gràcies al menjar que els dóna la gent que hi passa», segons apunten alguns testimonis.



Prop de dos anys de queixes

Les pudors, la insalubritat i la falta d'alimentació i higiene amb què es troben aquests animals ha creat malestar entre els veïns, que ja fa mesos que denuncien la situació. Les primeres queixes formals a l'Ajuntament són de la tardor del 2016, en què tècnics municipals comproven l'estat dels animals i el pati i ja es demana al veí en qüestió «millores de l'espai i el compliment del que estableix l'ordenança municipal», des de la neteja fins a la bona alimentació o que tanqui els animals a partir de les 8 pel soroll que fan, explica el regidor de Salut Pública, Arturo Argelaguer.

Davant la inacció de l'home, l'estiu passat se'l va tornar a avisar i se'l va advertir d'una possible execució forçosa per part de l'Ajuntament, si bé va quedar en això «perquè confiàvem en la seva bona voluntat, fins que hem dit prou!», apunta Argelaguer, i se li ha fet un últim requeriment.

Mentrestant, les queixes veïnals també han arribat a instàncies superiors, i aquests darrers mesos el pati en qüestió ha rebut vàries inspeccions, tant dels Mossos d'Esquadra, a través dels agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) de la Regió Policial Central (RPC), com de la Guàrdia Civil (amb el Seprona). En tots dos casos es va constatar la manca de permisos i el mal estat de les instal·lacions, així com la impossibilitat de contactar amb el veí en qüestió, i se'n va informar tant l'Ajuntament com la Generalitat.

Tot esperant com evolucionen els fets, ara per ara l'Ajuntament és qui ha agafat el timó del cas amb el procediment administratiu que ara s'ha obert, i en què es demana la clausura definitiva de l'activitat, la documentació sanitària dels animals, i la destinació que se'n preveu amb la clausura. A més, s'adverteix dels possibles perjudicis que pot tenir sobre la salut pública i dels possibles abocaments de purins que pot suposar la proximitat d'aquest pati amb la riera de Sant Joan.

Segons l'Ajuntament, aquest informe també es notificarà a la llogatera i a la propietària.