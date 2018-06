Les penyes es fan seva una festa major de Santpedor que es viu de ple al carrer

Santpedor ha arribat a l'equador de la festa major amb una altíssima participació a les activitats programades, molta música i molt color, el de les casaques de les 54 penyes inscrites aquest any en un nou rècord. La festa, que va arrancar divendres amb el pregó infantil i l'institucional a càrrec del doctor Albert Estiarte, va tenir com a punt àlgid l'entrada a plaça de les penyes, les actuacions d'entitats del poble com geganters, bastoners, castellers i bous de foc. La festa es va donar per començada quan l'alcalde va encendre fins a sis fuets i van posar a l'estàtua del Timbaler la casaca multicolor que lluirà fins dilluns, quan clogui la festa.

«El que m'agrada més de la Festa Major de Santpedor és que, a diferència d'altres poblacions, no hi ha ningú que marxi per aquestes dates, sinó tot el contrari: tothom es queda». Així resumia el pregoner d'aquest any, l'adjunt a direcció general d'Althaia, Albert Estiarte, el sentir del poble quan arriba el segon cap de setmana de juny. La festa s'ha convertit en els darrers anys en una explosió de grups, les penyes, que tenen com a centre d'actuació el recinte de penyes, el vell camp de futbol de Santpedor.

En aquest espai es va celebrar ahir el concurs de paelles, un vermut i una gimcana, i és el punt de trobada de gairebé 1.500 persones inscrites en aquestes 54 penyes. Les cercaviles pel barri antic, les actuacions i espectacles a diferents places del poble i les nits a Cal Llovet són altres atractius destacats. Ahir a la tarda, entre altres activitats, ja hi va haver una primera tongada de les populars vaquetes, a la plaça del Sindicat.

Els preparatius per a la festa major arranquen setmanes abans quan es presenta el vídeo organitzat per la colla de penyes i l'Ajuntament. També s'ha popularitzat el Flashmob, el ball previ a l'arrancada de festes que enguany ha estat una adaptació del ball de la civada pel ball de l'espardenya. A l'entrada de penyes a la plaça es premia la més divertida i treballada.

Enguany, divendres també va ser un moment per a les sorpreses. Per exemple, abans de les actuacions de les entitats es van llançar des del balcó fins a 600 barrets de palla. I, en acabar els actes a la plaça, quan es va donar per encetada la festa major, el CDR Santpedor va desplegar pancartes en record dels presos i els exiliats.

El protagonista d'aquest diumenge al matí és el toc de campanes, la xocolatada i la matinal de cultura popular. La festa holy repeteix per segon any consecutiu i s'ha previst per a primera hora de la tarda, seguida d'un espectacle infantil. Sardanes, concerts d'orquestra, ball i molta cercavila són altres dels atractius que ofereix la festa avui.