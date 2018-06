Alícia ensenya cuina a persones amb dificultats d'inserció laboral

La Fundació Alícia ha començat, aquest dilluns, a impartir classes de cuina a persones amb dificultats d'inserció laboral. El perfil assistent, fins ara, solia ser dones i nouvingudes, però la novetat d'enguany és la incorporació de perfils masculins que aposten, també, per dedicar-se a aquest sector. La formació s'emmarca dins el programa Fita, de Càritas Arxiprestal Manresa, i està adreçada a formar i acompanyar a persones que volen accedir a una feina en l'àmbit de la llar.

Les sessions formatives compten amb una breu introducció teòrica, en les qual se'ls donarà als assistents algunes nocions bàsiques sobre cuina i alimentació. Tot seguit, les persones assistents aprenen a elaborar diferents receptes, tenint en compte conceptes com el gust i la textura. Durant el taller, també s'ensenyen consells nutricionals, per a la compra de productes i tot un seguit de recomanacions per a cuinar per a col·lectius específics, com és el de la gent gran amb necessitats concretes o les persones amb intoleràncies alimentàries.

En total s'han programat 5 sessions d'unes 4 hores de durada, que es realitzen de l'11 al 15 de juny al local de Càritas Manresa. El divendres, és previst que es realitzi una petita prova de nivell per veure els aprenentatges adquirits durant la setmana. No és la primera vegada que es duu a terme aquesta iniciativa. L'any passat ja va realitzar-se amb l'assistència d'una quinzena d'usuàries de Càritas i, totes elles, van aconseguir trobar feina, ja sigui en domicilis particulars o en empreses del sector.

Habituades a fer elaboracions de la seva cultura autòctona, l'objectiu és que les persones assistents aprenguin a fer elaboracions pensades per a llars amb persones grans acostumades a una altra tipologia de menjars.



El Projecte FITA de Càritas Manresa, neix amb la pretensió d'ajudar a persones a accedir a una feina en l'àmbit del treball a la llar. A banda de cuina, la formació inclou altres mòduls en els quals els assistents aprenen neteja, bugaderia, i atenció bàsica a persones, entre altres matèries. Fins ara unes 300 persones han participat en aquest programa que vol orientar, formar i acompanyar persones que, per diferents raons, poden tenir dificultats per tenir una inserció sociolaboral.

Per la seva banda, el projecte FITA, s'alinea a la perfecció amb la filosofia de la Fundació Alícia i la Fundació Catalunya La Pedrera, qui gestiona l'equipament de Món Sant Benet. De fet, aquesta és una iniciativa que treballa en una de les línies estratègiques que ha plantejat la Fundació: convertir Món Sant Benet (amb tots els seus agents, entre els quals la Fundació Alícia) en un centre de coneixement de referència en el camp de l'alimentació.