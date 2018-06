Navarcles intervindrà al mur que separa el carrer de la Sort de la carretera de Talamanca

Punt on es farà la intervenció AN

L'Ajuntament de Navarcles farà una intervenció al mur de contenció que salva el desnivell que hi ha entre el carrer de la Sort i la carretera de Talamanca (BV-1221) per garantir-ne la seguretat. Aquest mur s'ha anat desprenent al llarg dels anys, i les abundants pluges dels darrers dies hi han acabat d'incidir, tot i que el consistori assegura que de moment no hi ha cap perill, Tanmateix, ha volgut arreglar-ho "abans no sigui tard".

L'Ajuntament ja havia sol.licitat a la Diputació de Barcelona que fes un projecte de millora a la zona, ja que la carretera de Talamanca és propietat de l'ens provincial. El que proposa l'estudi presentat és treure la barana actual de doble ona i posar-ne una més consistent i homologada que suporti el pes dels vehicles de pas i que es reforçarà foradant el mur.

A banda, per evitar més despreniments de pedres es farà un mur de formigó des del carrer de la Sort. I finalment, per evitar que les grans quantitats d'aigua de la pluja erosionin la zona, es condicionarà una recollida d'aigües pluvials amb un nou embornal pròxim a la rotonda i que connectarà amb un pou de clavegueram. A més, se suprimirà el pas de vianants que hi ha a l'altura del centre d'atenció primària del municipi i s'eliminaran els forats a la calçada que serveixen per drenar l'aigua de la pluja.

L'execució d'aquest projecte tindrà una durada aproximada de dos mesos i mig. El cost aproximat de l'obra és de 202.000 euros, el 78% del qual el paga la Diputació de Barcelona. La part de l'Ajuntament es podria veure reduïda segons les baixes que hi hagin en la contractació de l'obra.

La carretera BV-1221 al seu pas per Navarcles inclou un tram de 130m que és paral·lel al carrer de la Sort a diferent nivell. Actualment hi ha un mur de pedra que, com a màxim mesura 1'5m d'altura, que separa el carrer de la carretera.

La calçada, en una de les dues bandes, compta amb una barrera de seguretat metàl·lica en la coronació del mur. Aquest sistema de contenció no compleix amb les actuals recomanacions sobre el sistema de contenció de vehicles.

L'informe de la Diputació, a més, determina que el mur es troba en bon estat però que presenta abundants taques d'humitat i plantes que creixen entre les pedres. Així, el projecte defineix i valora les obres necessàries per tal de substituir l'actual sistema de contenció per un altre adaptat a la normativa vigent.