El Govern declara béns culturals d'interès nacional 13 conjunts de tines de les valls del Montcau

El Govern ha aprovat aquest dimarts declarar béns culturals d´interès nacional, en la categoria de zones d´interès etnològic, un total de 13 conjunts de tines enmig de les vinyes situats a diversos municipis de les valls del Montcau, a la comarca del Bages i n´ha delimitat entorns de protecció. En concret, aquests conjunts de tines estan situats a les poblacions de Talamanca, Mura, el Pont de Vilomara i Rocafort. La declaració suposa que en el cas d´intervencions s´haurà de mantenir l´estructura arquitectònica i morfològica en cadascun dels tretze conjunts de tines i que l´entorn corresponent s´ha de mantenir net i desbrossat per poder fer perceptible cada conjunt i evitar que es degradi per manca de conservació, segons ha indicat el Govern.

A més, segons l'Executiu, per a la conservació, la recuperació, la restauració, la millora i la utilització dels béns caldrà respectar els valors que van motivar la declaració, amb el màxim aprofitament possible les parts originals en el cas d´intervencions. També es prohibeix eliminar parts dels béns, així com les instal·lacions elèctriques, les antenes de telefonia mòbil o qualsevol altra instal·lació que alteri greument la contemplació dels béns.

La declaració permet l´estudi científic de les característiques arquitectòniques, etnològiques, històriques i arqueològiques dels béns i estableix que els rètols informatius i de senyalització d´itinerari han d´harmonitzar amb la zona d´interès etnològic i situar-se a una distància prudencial del bé.

El Govern subratlla que el patrimoni format pels conjunts de tines enmig de les vinyes de les valls del Montcau és d´un patrimoni únic i singular vinculat amb una zona paisatgística que s´ha caracteritzat històricament per l´explotació de la vinya, fonamentalment als segles XVIII i XIX, però documentada des de l´edat mitjana.

La construcció de tines al costat del camp de vinyes va ser la solució dels pagesos als problemes de transport de la verema en aquest àmbit muntanyós i a la necessitat d´una fermentació homogènia, quan aquesta zona del Bages era una de les principals productores de vi del país.