Sant Fruitós iniciarà al setembre l'obra del camp de futbol, que mantindrà l'activitat

Imatge virtual de com ha quedat el conjunt de la instal·lació quan s´hi hagin fet les obres sant fruitós

El govern de Sant Fruitós ha donat llum verd al projecte de reforma del camp de futbol, una actuació que té un pressupost de licitació de 758.985 euros. Es tracta d'una intervenció que el consistori ha dividit en cinc fases i que preveu començar a executar passat l'estiu. Tot i que, amb aquest calendari, coincidiria amb l'inici de la temporada futbolística, en principi no és previst que tingui cap afectació directa en l'activitat del camp i, per tant, es podrà compaginar amb els entrenaments i partits, ja que l'actuació afecta essencialment l'entorn d'aquest equipament municipal.

En concret, el que es planteja el govern municipal passa per posar a concurs el mes que ve les obres per fer el nou edifici del bar, i que es puguin iniciar a final de setembre o principi d'octubre. El termini d'execució d'aquesta part de les obres serà com a molt de set mesos.

El projecte global té com a objectiu principal millorar-ne la funcionalitat i l'accessibilitat. En concret, la intervenció que s'ha dissenyat preveu que l'edifici de l'equipament que actualment dóna cabuda al bar i a altres funcions es redistribuirà i s'hi ubicaran un total de tres despatxos, un magatzem, un gimnàs amb sala de màquines, la infermeria, la consergeria, una sala de juntes i una sala d'audiovisual. Aquesta intervenció comportarà que es puguin eliminar els actuals barracons de l'escola de futbol per ubicar-los en aquest nou edifici. La part de les instal·lacions que serveix de vestidors es mantindrà amb aquesta funció, però es repintarà la façana per millorar-ne la imatge conjunta.

El nou bar del camp de futbol s'aixecarà a la zona on actualment hi ha el berenador amb taules, cadires i zona de pícnic. En aquest nou espai es construirà un bar amb terrassa exterior, al qual es podrà accedir des de dins del recinte esportiu, però també des de l'exterior, fora de l'horari en què hi hagi activitat al camp de futbol. En aquest espai també es construirà una zona de jocs infantils.

Pel que fa a les millores d'accessibilitat previstes, es construirà una nova entrada adaptada al camp, de manera que el trànsit d'usuaris es faci pel passadís existent entre el camp de futbol i el camp de futbol 7.

Pel que fa a l'exterior del recinte, s'urbanitzarà el vial que connecta el camí Torrent Fonteta amb la part inferior que dóna al camp de futbol i també el camí lateral al camp de futbol 7.

A la pista exterior pavimentada s'hi construirà una graderia, i a l'antiga zona de petanca s'hi farà mig camp de bàsquet pavimentat. Aquestes millores s'executaran per fases.