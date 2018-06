Sant Vicenç envia 685 cartes a cinc líders europeus sobre la situació de Catalunya

La Secció Local de l'ANC de Sant Vicenç trametrà prop de 700 cartes firmades per ciutadans a cinc líders europeus. Missives en què se'ls demana que s'impliquin en la resolució del conflicte de Catalunya, però també, i bàsicament, en l'alliberament dels polítics que hi ha a la presó i el retorn dels que estan exiliats. Les cartes també expressen una denúncia «de la vulneració dels frets fonamentals exercida pel Govern espanyol contra Catalunya». La campanya es va iniciar per Sant Jordi i s'han recollit 685 cartes, signades per santvicentins que reclamen la resolució de la problemàtica esmentada. La secció local les enviarà als 5 líders europeus escollits: Emmanuel Macron, president del Govern francès; Angela Merkel, cancellera alemanya; Juha Siplila, primer ministre de Finlàndia; Antonio Costa, primer ministre del govern de Portugal, i Leo Varadkar, primer ministre del govern d'Irlanda. Les cartes estan redactades cadascuna en l'idioma del destinatari i amb la seva enviada massiva la secció local espera «posar un petit gra de sorra en la resolució del conflicte».