Machado vol liderar el "nou" ICL

Michael Machado ha de ser l'home cridat a liderar el canvi de cara de l'ICL Manresa. Després d'haver tocat fons a Fuenlabrada, del comiat de Rush i Andric i de les arribades d'ell mateix i de Zaytsev, el tècnic, Ibon Navarro, ha avançat, en la presentació del nou base i de l'acord entre el club i Movistar Catalunya, que la intenció és "tornar a allò que volíem a començament de temporada".

Machado s'ha presentat dient que "sé on vinc perquè al meu anterior equip les coses tampoc no anaven bé. A més, la filla de Joan Creus, Sandra, que és agent de jugadors als Estats Units, m'ha parlat molt bé de Manresa". El punt principal per acceptar el repte, però, ha estat "la confiança de l'entrenador. Ell em va trucar i em va dir que confiava en mi, i això és l'important". Es defineix com un jugador el primer interès del qual és "passar la pilota" i, per tant, assumeix que el seu paper serà el de millorar el joc en global de l'equip.

Per la seva banda, un animat Ibon Navarro ha recordat que "a principi de temporada volíem fer un joc a camp obert que crec que podrem fer amb Michael. La baixa d'Andric, amb les seves coses bones i dolentes, també ens canvia la manera de jugar i espero que sigui més atrevida". També ha confirmat que el club busca un pivot, però que "si no millora Jordan Sakho, confiarem en ell, ja que físicament és el que volem" . Finalment, ha acceptat que "hem de ser un equip més dur, però qui ens traurà del forat no seran els dos nous jugadors que han arribat, sinó que hem de ser tots els que ja érem aquí. Si fem coses normals, ens quedarem on som, hem de fer més".

L'acord entre l'ICL Manresa i Movistar és de col·laboració pel que resta de temporada. La companyia de comunicacions farà campanyes en favor del club, però no s'ha especificat cap montant econòmic de l'operació.