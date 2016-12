Ibon Navarro: «Necessitàvem ser valents i hem tingut dubtes i pors»

Ibon Navarro va posar la cara que correspon a la situació en la qual es troba l´ICL. Va explicar com ho veu, mirant de trobar-hi alguna escletxa per a l´esperança sense amagar-ne tota la cruesa i va voler agrair l´afició, i a «totes les persones que avui han estat a la grada fins el final».

En el seu resum de partit deia que «hem vist dos equips que són en dinàmiques molt diferents. El nostre rival té un nivell altíssim en el punt de vista atlètic i a més ha estat molt encertat. En canvi, el que necessitàvem nosaltres era ser valents al 200% i hem tingut un excés de dubtes i de pors».

Per al tècnic, el principi de matx va marcar molt el que després es va anar veient: «hem tingut gran descontrol al darrere, que ens ha afectat molt. Sabíem que calia fer un gran treball per evitar que ells ens fessin mal a camp obert. Hem tingut un altre mal començament i no hem aconseguit trobar totes les sensacions que preteníem en aquest partit».

Ibon Navarro es va lamentar que «quan tenim dificultats hi ha la tendència que mirem de fer la guerra cadascú pel seu compte, i no és el camí. Mentalment, hi ha dos problemes que arrosseguem i que són clars. Un és el que afecta els jugadors amb dubtes, i l´altre el que es precipita, que escull les males decisions».

Sobre els dos nous jugadors va explicar que «Michael Machado ha mirat de donar-nos ritme, ens ha volgut fer córrer però l´equip no ho ha pogut fer. Zaytsev avui ja s´ha trobat amb la realitat de la lliga ACB, on hi ha pivots que són tant grans i tant ràpids com ell, i s´hi haurà d´aostumar». Zaytsev té un contracted temporal per dos mesos, mentre Auda continuï de baixa, però el comiat a Andric pot donar-li més oportunitat. Sobre la incorporació d´un nou pivot, un cinc titular, Navarro va repetir que «no trobem un jugador que millori la feina de Jordan Sakho, que avui ha estat bé». I sobre si hi ha temps per reaccionar amb 20 partits per davant, va comentar que «hem de pensar només en la feina del dia a dia, i en el que serà el nostre proper adversari, que és l´Estudiantes».

Luis Casimiro, l´entrenador del Gran Canària, va afirmar que «el principal és que hem estat molt sòlids. L´ICL és en reconstrucció, desitjo que se´n surti».