Els nous no treuen l'ICL Manresa de l'agonia

Per als aficionats del Manresa, els de tota la vida i els que fa menys temps que van al Nou Congost, els partits a casa s´estan convertint en un trist tràmit. No deixen sols els seus jugadors, baixen al pavelló i suporten actuacions que no estan a l´alçada de la lliga ACB i ni tenen esma per esbroncar i xiulen molt poc. Són els primers conscients que el club sempre fa equilibris, i castigar els jugadors seria també llançar-se terra al damunt. Però la temporada està culminant anys de males planificacions que no és el moment de fustigar, i el que cal fer és intentar sortir del forat. Hi ha marge amb encara 20 partits i oportunitats per sumar.

Ahir es va veure que Michael Machado ha arribat amb ganes i pot aportar. El que cal és que la resta de jugadors s´hi afegeixin, que Pere Tomàs hi torni a creure i que els triples que va anotar Suggs arribin quan sí que puguin ajudar. El pivot que ocupi la vacant d´Andric –esperar que el seu rol el pugui assumir Sakho és exagerat– ha de ser un altre impuls per mirar que el conjunt manresà canviï de cara, de la qual és el primer i màxim responsable el seu tècnic, Ibon Navarro. Fins al dia 27 no es torna a jugar, i serà un altre cop al pavelló del Nou Congost, amb l´Estudiantes.

El Bàsquet Manresa va començar el partit amb el debut de Michael Machado dirigint l´equip, al costat de Suggs, Pere Tomàs, Trapani i Cakarun. Per a l´Herbalife, Luis Casimiro va treure d´entrada un equip format per Bo McCalebb, Sasu Salin, Oriol Paulí, Eulis Báez i Richard Hendrix. L´ICL va guanyar el salt inicial i Machado va anar directe cap a cistella, però la seva penetració no va entrar; en canvi el Gran Canària anotava un bàsquet de dos gràcies a Báez i ell mateix convertia el 0-4. Trapani tampoc no encertava en una acció precipitada i McCalebb robava la pilota per fer pujar el 0-6 als dos minuts i mig. Les imprecisions en atac de l´ICL li impedien encistellar i el base dels visitants posava un inquietant 0-8 al marcador.

Ibon Navarro ja havia demanat temps mort i va fer canvis defensius per intentar despertar l´equip i al cap de poc Aranitovic entrava per Tomàs. El Manresa no es posava les piles i Hendrix col·locava el 0-10. Als quatre minuts i mig arribava la primera cistella local, un triple de Suggs des de la cantonada. Amb 3-12, Lluís Costa i Igor Zaytsev suplien, respectivament, Machado i Trapani. El Gran Canària anava sumant amb una gran comoditat i Pasecnicks assolia el 3-14. Aranitovic convertia la segona cistella manresana i Albert Oliver entrava per als rivals. L´ucraïnès Zaytsev no trobava l´anella, però sí Aranitovic, que donava una mica d´alegria a les grades conformades del Nou Congost. Sakho també s´incorporava al joc de l´ICL, que rebia un triple de Kyle Kuric que feia el 8-21. Amb amor propi i tirs lliures, Aranitovic i Costa reduïen fins a un 11-21 quan ja s´entrava al darrer minut del quart. Sakho provava d´esmaixar i rebia un tap que els àrbitres no van considerar falta. Belemene va convertir el 13-23 amb què es tancava el primer període.



Davallada sense aturador

Els 10 punts que duien de marge els canaris al marcador era molt més ampli en la valoració (4-33). O´Neal encistellava de tres per als visitants i Oliver col·locava el 13-28 davant els problemes, altra vegada, de l´ICL per anotar. Van tornar a la pista Trapani i Micahel Machado, però això no aturava Kuric per fer el triple del 13-31 (min 13). L´ICL es feia un fart de perdre pilotes i quan Navarro demanava temps mort, ja s´anava vint punts per sota (13-33) i des de la grada se sentien xiulets tímids.

Machado errava de 6,75 quan tornava a la pista Suggs i Hollins ampliava la pallissa amb dos nous punts. Pere Costa, assegut molts minuts, era recuperat per al partit i anotava amb un tir lliure (16-37). Xavi Rabaseda posava la màxima diferencia amb el 16-40 quan faltaven quatre minuts justos per al descans. Suggs feia el seu segon bàsquet triple i el dedicava a la banqueta visitant i s´animava amb un tercer, el del 22-42. Báez, però, responia de seguida. El marge es mantenia estable al voltant dels 20 punts i Trapani anotava el 26-45. Machado reduïa el marge a 17 punts. Al descans es va arribar amb un 30-50 i Zaytsev, estrenat en la faceta anotadora, va aprofitar els quatre tirs lliures de què va disposar. El partit era una lenta agonia, i amb un Herbalife que tampoc no volia fer massa sang.

Triples que arriben tard

El Bàsquet Manresa va reprendre el partit amb els mateixos del principi menys Trapani, que deixava el seu lloc a Zaytsev. Michael Machado intentava posar una mica de ritme al joc, però no hi acompanyava l´encert i els seus companys tampoc no l´ajudaven gens. El Gran Canària s´escapava més, amb el 30-60. El Manresa va revifar amb un parcial de 7-0, amb Suggs fent el seu quart triple de 4 intents (37-60).

El partit estava dat i beneït, i uns i altres interpretaven el seu paper. Suggs, en un dia en què els seus tirs no tenien cap mena d´incidència, es va lluir amb el 100 % de triples en fer el cinquè, que col·locava al marcador el 40-64. A punt d´acabar-se el quart, l´ala americà va causar un ensurt en marxar coix a la banqueta, però va tornar a la pista en el darrer acte, que es va encetar amb un 48-76 a favor dels canaris.

El Manresa va començar els 10 minuts de partit amb Machado, Montañez, Belemene, Trapani i Cakarun. L´ICL va retallar amb un 56-78 quan faltaven vuit minuts per acabar. L´equip local estava jugant amb més convicció que en tot el partit i el públic li ho agraïa, tot i que Michael Machado espifiava dos tirs lliures i Kuric no perdonava amb el 56-81, que tallava aquest intent de revifalla de l´equip del Bages.

No va tenir continuïtat i el Gran Canària es va escapolir fins a 35 punts (60-95) quan al pavelló hi havia un terç dels espectadors del principi del partit. El sisè triple de Suggs arribava ja a la recta final del matx i Pasecnicks feia arribar els canaris als 100 punts. I es va perdre de 32 (70-102), amb Suggs firmant-ne 21 per a l´ICL.