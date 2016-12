Un pivot, la peça que manca a l'esquema de l'ICL Manresa

L'ICL Manresa, que diumenge va rebre una derrota de 32 punts al Nou Congost amb l'Herbalife, està en reconstrucció i busca el bloc que li permeti posar fi a la fonda crisi, concretada en les 10 derrotes seguides i el darrer lloc a la classificació. L'arribada del base Michael Machado i de l'ala pivot ucraïnès Igor Zaytsev (fitxat per 2 mesos, que és el temps de baixa per lesió de Patrik Auda) són dos passos en aquesta direcció. Però l'acomiadament de Luksa Andric, el referent interior que es va anar esborrant a mesura que passaven les jornades, no s'ha cobert amb uns jugadors de característiques similars. Ibon Navarro va repetir en la roda de premsa postpartit amb els canaris que s'està buscant un cinc que faci el pes.

És clar que fa falta un pal de paller interior, i una mostra van ser els 22 rebots que va agafar l'equip diumenge, la xifra més baixa de tota la temporada; tampoc no es va brillar en aquest aspecte amb el Fuenlabrada (28) i en el partit contra l'Unicaja. En les primeres 7 jornades, l'ICL es trobava entre els millors equips de l'ACB pel que fa a aquest important aspecte del joc, amb una mitjana aleshores de 35 captures.

La manca d'un cinc titular amb tots els ets i uts està carregant de responsabilitat Marjan Cakarun, que no va fitxar amb aquest rol. La incorporació d'Igor Zaytsev, que va debutar diumenge, ha permès veure un jugador de braços llargs, capaç de posar taps però que pot tenir problemes en el cos a cos i la seva tendència en atac és obrir-se per buscar el llançament. Pel que fa a l'ala pivot congolès vinculat al Martorell de l'EBA, Jordan Sakho, amida 2,07 i té un físic poderós però és un jugador de 19 anys que s'ha d'enfrontar a rivals molt més experts. Contra el Gran Canària va fer el seu rècord de minuts (10).

La davallada de Pere Tomàs

A més dels pivots de l'equip, és clar que hi ha altres jugadors que poden contribuir a agafar rebots, al marge que tenir un bon cinc a dins de la zona equilibra i ofereix més variants ofensives. Trapani o l'atlètic Belemene poden aportar més, però sobretot l'ICL Manresa nota l'ensorrament d'un fix en el cinc inicial en la posició d'ala alt, Pere Tomàs. Desil·lusionat i molt espès, com tot l'equip, als dos darrers partits ha sumat 3 punts i tan sols ha agafat 1 rebot.

Els jugadors tindran descans cap a final de setmana, coincidint amb les festes nadalenques, però no seran gaire llargues, ja que el dia 27 al vespre (a les 20.45 hores) rebran el Movistar Estudiantes al Nou Congost per intentar posar un bon punt final a un any natural 2016 en què hi ha el pitjor balanç de la història del Manresa en partits a casa: 1 sola victòria en 17 actuacions com a local.

Segona pitjor derrota ACB a casa

El 70-102 de diumenge és una de les derrotes més engruixides que ha rebut el Manresa al Congost. La més clara va ser a l'antiga Primera Divisió, el 16 de gener del 1983 i va ser de 40 punts amb el Madrid, per un resultat de 80-120.

En l'era de l'ACB, des del curs 1983-84, un TDK-Barça del 1990 és la derrota encaixada més clara, de 38 punts (76-114). I després ja ve el -32 contra l'Herbalife, una marca negativa que iguala justament un 70-102 encaixat per l'ICL Manresa a principi d'aquest 2016, en el matx de la divuitena jornada de la lliga passada amb el Madrid.

D'altra banda, l'equip manresà ha igualat el seu més fluix inici de lliga (1 victòria-11 derrotes) que es remuntava al curs 2012-13. Es va acabar el campionat de cuer amb només 6 triomfs.