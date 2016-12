L'ICL retalla 238.000 euros del deute i el gran maldecap és la situació esportiva

El Bàsquet Manresa està fent els deures que es va marcar amb un pla de viabilitat econòmica pel qual, en tres anys, es fixava rebaixar el seu deute de 4 a 3 milions. El curs 2015-16 no va arribar fins als tres-cents mil euros esperats però hi va quedar a prop amb 238.000 euros. Jaume Arnau, el president del Bàsquet Manresa SAE, va dir ahir, durant el transcurs de la junta general d'accionistes al Congost, que la possibilitat de demanar un concurs de creditors ha quedat, amb aquest panorama actual de l'entitat, allunyada. El contrast ara és la situació esportiva, que porta l'ICL Manresa a un greu perill de perdre la categoria, amb l'equip cuer amb una sola victòria.



Davant dels accionistes que van ser ahir a la trobada, Arnau va demanar «disculpes, no tant pels resultats sinó per l'espectacle que hem vist darrerament per part del nostre equip. Vull agrair molt una actitud del públic que ha estat molt serena. Crec que no és que els jugadors no en tinguin ganes, hi ha una sobreexcitació. És segur que hem comès errors, i que ens equivoquem en decisions. Però la professionalitat de les persones del club, i de les persones que són més responsables del que és l'àrea esportiva, com Pere Romero i Ibon Navarro, és innegable, i hi pateixen molt». Durant el torn de preguntes, l'accionista i abonat de l'equip Jordi Codina va expressar la seva preocupació i va exposar al president la crua realitat des del punt de vista esportiu. Arnau li va respondre que l'entitat farà tots els esforços que siguin necessaris, hi haurà més reforços i «el Pere ja sap que ens podrem passar una mica del pressupost, del que gastem en un fitxatge normalment».



Abans, el president Arnau no va amagar que la conjuntura juga en contra del Manresa, sobretot si no surt de la cua de la classificació. «Es veuen canvis a l'ACB, que de moment ja ha passat a 17 equips i els que juguen l'Eurolliga encara en volen menys. A més, en poques setmanes hi haurà una resolució arran del cas Burgos que pot obrir modificacions pel que fa a cànons d'ascens a l'ACB». És a dir, que hi pot haver equips que pugin de categoria i també descensos, dels quals el Manresa es va salvar els anys 2013 i 2014.



En tot cas, Arnau va voler donar «un missatge d'esperança, creiem que ens podem salvar i el club ha estat acostumat a unes situacions com aquesta o pitjors». I va esmentar els problemes de tota mena que li va tocar viure a Josep Vives, que ahir era a la sala com a membre del consell d'administració però no a la taula presidencial.



Va ser el gerent, Carles Sixto, el que va fer un repàs més detallat de la situació econòmica, posant èmfasi que s'està al dia pel que fa a pagaments a la Seguretat Social, i va presentar un pressupost de 2,3 milions d'euros en relació amb l'actual campanya. En concepte de l'esponsorització principal hi ha 400.000 euros, 550.000 dins del concepte d'ingressos televisius, n'hi ha 500.000 d'altres patrocinis i uns 450.000 d'abonaments, pel que fa a les principals partides. Quant a les despeses, la quantitat més alta és la de l'equip amb una xifra d'1.490.000 euros que, molt probablement, haurà de créixer.



El pla de viabilitat de l'ICL es basa en tres punts: estabilitat en la despesa, millorant ingressos com s'ha fet amb el patrocinador i l'entrada de diners per la televisió; anar reduint el deute; i complir els compromisos financers.