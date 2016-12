El nou pivot, 'regal' de l'ICL per al 2017

L'ICL Manresa té coll avall que no disposarà, fora d'una sorpresa de darrera hora, d'un nou interior per als dos partits que afrontarà aquesta setmana, demà passat al Congost contra l'Estudiantes i dos dies després a la Fonteta davant un dels grans de la lliga Endesa, el València Basket.

Les festes nadalenques i que la desvinculació dels jugadors no és fàcil dels seus actuals clubs farà que el Manresa probablement es trobi amb els mateixos pivots i ala pivots per tirar endavant aquests dos propers compromisos. En el cas del partit a casa de dimarts (a les 20.45 hores) amb el Movistar Estudiantes és un partit en teoria més assequible amb un oponent que tan sols ha guanyat un partit (a Santiago) en 5 desplaçaments d'enguany a la lliga ACB. L'equip entrenat per un Salva Maldonado que ha portat el Manresa en dues etapes i amb el qual va ser campió de la Copa del Rei l'any 1996.

Pere Romero, director esportiu de l'ICL, es mostra esperançat en aconseguir un jugador de qualitat després «que el club ens ha donat més diners per poder aconseguir un home en la posició de cinc. En la recerca, això ens ha propiciat poder obrir el ventall i tenir accés a més jugadors interessants».

El Bàsquet Manresa va decidir prescindir d'Andric després que es perdés a Fuenlabrada i valorant que la seva implicació era baixa i no era recuperable. El pivot, a més a més, s'havia distanciat molt de l'entrenador Ibon Navarro, que el va enviar, pocs dies abans, a casa per una discussió durant una sessió de vídeo. El problema és que no ha arribat un substitut amb unes característiques similars a les del croat ja que Igor Zaytsev, que té un contracte temporal, és un home amb tendència més a obrir-se. La manca d'un pivot de referència es va fer palesa en la clara derrota de diumenge passat (70-102) davant de l'Herbalife Gran Canària i pot ser un greu inconvenient durant els propers partits.

D'altra banda, Pere Romero es mostra satisfet de l'arribada d'un base com Michael Machado, que «és un reforç important, un home que té una bona carrera i que, en la relació entre qualitat i preu, ha estat una molt bona troballa».

Pel que fa als dos jugadors que es troben encara de baixa a causa de les lesions, evolucionen bé tot i que no hi ha dates segures pel que fa a les seves tornades. El base serbi Aleksandar Cvetkovic, amb contropatia als genolls i amb més problemes a l'esquerre, ha iniciat els entrenaments amb el grup però amb un temps limitat, i no es preveu que pugui jugar davant de l'Estudiantes però el seu retorn és possible que sigui força aviat, ja que està treballant sense dolor i té més confiança.

L'evolució de Patrik Auda, que es va lesionar el turmell esquerre en el partit a la pista del Madrid el dia 27 de novembre, sembla que pot fer avançar la seva reaparició alguna setmana més enllà de les 6 que tenia estimades. El txec pot estar a punt per al primer partit de l'any 2017, el 8 de gener al pavelló del Nou Congost i davant l'equip de l'Iberostar Tenerife.

La FIBA i el cas Khalaf

El Bàsquet Manresa té entre mans una altra situació que espera que es desencalli durant les properes setmanes. Es tracta de la que té de protagonista l'ala pivot Ahmed Khalaf, el prometedor ala pivot de 17 anys i 2,06 metres de passaport egipci que no pot competir per una qüestió burocràtica i que, en resum, és una manca d'entesa en el que ha de pagar el Manresa al seu club d'origen, l'Al Gezira, per rebre la documentació necessària per disputar les competicions tant a Catalunya com a l'estat. Atès que el club egipci exigia una xifra que l'ICL considerava excessiva, ara és la FIBA la que ha de resoldre.

La federació internacional ja ha fet arribar al Manresa quines són les al·legacions de l'Al Gezira i ara és el club del Congost el que ha de fer les seves. La resolució hauria de ser al començament del 2017. Ahmed Khalaf, mentrestant, s'entrena i té l'escola a Manresa.