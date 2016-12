Cvetkovic torna contra l'Estudiantes

La possible actuació en el matx d'avui contra l'Estudiantes d'Aleks Cvetkovic és la principal novetat de l'ICL en una última setmana de l'any en la qual té doble ració de compromisos i dijous es desplaça a la pista del València Basket.



Primer toca rebre els col·legials en un partit que, jugant a casa, ha de ser dels que es poden vèncer, tot i la gran ratxa negativa que va arrossegant l'equip. La baixa que hi ha des de l'acomiadament del pivot titular, Luksa Andric, no s'ha cobert encara, tot i que l'arribada d'un nou cinc podria ser imminent. Per tant, avui de nou hauran de fer aquesta tasca Cakarun, Zaytsev i el vinculat Jordan Sakho.



En canvi, el lloc de base tindrà més recursos amb la recuperació de Cvetkovic, que s'ha perdut els darrers 4 partits per les molèsties cròniques al genoll esquerre, on té una condropatia. Des d'ara ja podrà compartir direcció amb el nou fitxtage, Michael Machado, que avui jugarà el segon partit a les files de l'ICL, i Lluís Costa.



L'Estudiantes té 4 victòries (3 a casa i una a fora, a Santiago), però en les últimes cinc jornades tan sols ha guanyat un partit. Amb 22 punts de mitjana, Edwin Jackson és el màxim anotador de la lliga i treu un gran marge al segon, que és Campazzo (15,5).



Ibon Navarro ha comentat que «juguem contra un equip que, tot i que els darrers resultats no han estat favorables per a ell, ha estat capaç de competir contra adversaris de gran nivell. I té un jugador que sap controlar i domina a la lliga com és Edwin Jackson, en un estat de forma impressionant. Els seus companys saben buscar-lo, i fan un joc fàcil. A més, són molt versàtils en les posicions interiors. Pel que fa a nosaltres, aquesta setmana ens ha de servir per recuperar sensacions. Veurem si Cvetkovic ens pot ajudar, tot i saber que no té el ritme de competició».



Dos equips que encaixen molt



L'Estudiantes i l'ICL Manresa són dels equips que encaixen més punts a la lliga. El conjunt castellà en rep 82 (14è de 17 equips) i els del Nou Congost tenen la pitjor defensa del campionat, amb 85 de mitjana. El Manresa també és en el darrer lloc en atac (71), i els madrilenys són els setens (79). L'equip de Maldonado és el segon que perd menys pilotes (12), i els d'Ibon Navarro són els quinzens de la lliga (15). En canvi, en els rebots ofensius és l'ICL (11) qui està per sobre d'un Estudiantes (7,6) que és el més fluix de la lliga quant a aquesta faceta. L'ICL es manté com el pitjor en triples (27%).