Ibon Navarro: «Suggs ha de llançar si en té l'ocasió, no passar la pilota»

Ibon Navarro tenia la cara de circumstàncies després de la derrota de 45 punts, que és la tercera més àmplia en la trajectòria del Manresa a l´ACB, tan sols superada per dues de 48, a les pistes del Barà i del Madrid. «En la primera part crec que hem fet la feina que volíem, en la línia del que es va veure en el partit amb l´Estudiantes, fent les nostres coses. Però després del descans, aquest esperit s´ha anat diluint, els jugadors han anat perdent tota la confiança. Espero i desitjo que els jugadors hagin après del que ha passat avui».

Era obligat preguntar a Ibon Navarro per Scott Suggs, al qual va deixar assegut en el tercer quart i que no va sortir fins al final d´aquest darrer període: «no es tracta que l´hagi castigat, però el que vull d´ell és que si té posició per llançar, que no passi la pilota a altres companys que ho poden tenir més complicat per fer cistelles». El jugador va fer els seus punts als darrers minuts quan l´ICL perdia d´una gran pallissa.

Sobre els problemes a sota de les anelles, es va referir a la lesió que havia tingut el pivot ucraïnes Igor Zaytsev: «un dit de la mà li ha sortit de lloc i ell ha fet el que ha pogut, però ja es veia que no podia fer gaire amb unes condicions tan dolentes. Sakho s´ha esforçat molt, ha jugat amb una gran valentia però contra uns pivots que el superen pel que fa als recursos i experiència. I cal no oblidar que ell té només 19 anys i que acaba d´arribar a la lliga».

Esperen resposta de pivots

Es va demanar a Ibon Navarro sobre el pivot que s´ha de fitxar, si creu que la seva arribada serà ja immiment: «no ho sé, el que està clar és que estem treballant amb la direcció esportiva per tenir-lo. El que hem de fer ara és preparar-nos el millor possible de cara al proper partit, el de l´Iberostar Tenerife, al Congost».

El president Jaume Arnau, que ahir va veure des de la llotja aquest matx a València, va explicar en la qüestió del pivot que «esperem la resposta d´un parell de jugadors que ens semblen interessants. I en el moment que es concreti aquest fitxatge, l´anunciarem».

En un dia de festa (amb rècord de Rafa Martínez i homenatge per a Miki Vukovic pel títol de Copa del Rei del 1998), Pedro Martínez no va tenir gaires maldecaps en el partit: «l´ICL ha competit molt bé ens els primers minuts però el que s´ha notat és la diferència de les plantilles, amb les rotacions ja ens hem escapat i ja durant la segona part el nostre domini ha estat incontestable».