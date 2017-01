Crítiques a la filosofia de plantilla de l'ICL

L'ICL Manresa tanca el 2o16 en la posició de cuer a la lliga ACB i en una setmana que ha tingut de tot: la victòria per a l'esperança en el darrer segon amb l'Estudiantes i una derrota de 45 punts a la pista del València, un dels equips grans de la lliga. A l'espera del fitxatge d'un pivot, que s'ha de produir en properes hores, Regió7 ha parlat amb persones que han estat al club i que donen la seva opinió sobre la situació actual i també durant les darreres temporades, sempre amb el Manresa a la cua.



Jordi Singla, el jugador que ha estat més temporades al club (15) diu que «m'ha decebut l'equip, en la pretemporada el veia força més competitiu. Ha anat a menys, i les sensacions no acaben de ser prou bones. Ja feia setmanes que era molt clar que faltaven un base i un pivot. Amb Machado s'ha cobert una de les mancances. però falta l'interior». Sobre Ibon Navarro, el tècnic de l'ICL, opina que «jo hi crec, penso que és un entrenador que s'adapta al que hauria de ser el model Manresa, però l'equip té limitacions». Per a Singla, hi ha «un problema de partida, que és la confecció de les plantilles en els darrers anys. Semblen l'ONU i hi ha canvis continus: fa dos anys van passar 22 jugadors, 20 la temporada passada. Aquesta no és la filosofia amb què sempre s'havia treballat al Congost».



En una línia similar, s'expressa Xavier Garcia, que va ser primer entrenador del Manresa a l'inici de la temporada 2005-06: «hi ha un procés de desidentificació de l'equip. Tenir tants jugadors que vénen de fora i que passen molt poc temps a l'equip provoca que no s'hi acabin d'implicar. És clar que és un camí de supervivència, però et resta en altres aspectes». Fa un elogi de Navarro: «s'ha de tenir molta resiliència per tornar a encarar el treball setmanal quan hi ha tantes derrotes i l'ansietat es palpa. Té la meva admiració». De l'actitud del públic al Congost diu que «hi ha la part positiva, que és molt fidel a l'equip; però la cara dolenta és la resignació».



Toni Creus, exdirector esportiu del Manresa, manifesta que «que hi hagi tants estrangers dins de la plantilla, que estiguem en mans dels agents que ens col·loquen els jugadors que més els interessa, no no m'agrada gens. Som un club que no té els recursos d'altres i no és fàcil fitxar, però es podrien fer unes plantilles més equilibrades». Pel que fa a la reacció de l'equip, «és possible, però és complicada. Anant bé acabarem amb 3 triomfs la primera volta i a la segona part del campionat ens caldrà guanyar molts partits per no haver d'estar pendents una altra vegada dels que pugen o no a l'estiu. Tant de bo es pugui fitxar un bon pivot».