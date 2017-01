El Barça posa pressió al líder amb una còmoda victòria en pista del Tecnyconta

El Barça Lassa va trencar la ratxa de set derrotes consecutives a fora de casa, entre lliga i Eurolliga, amb una clara victòria a la pista del Tecnyconta Saragossa que li permet posar pressió al Reial Madrid. Els blancs, que també tenen onze triomfs, juguen avui a la pista del Baskonia amb la necessitat de vèncer per no veure com els blaugrana els empaten. L'equip de Bartzokas va trencar el partit en el segon quart, gràcies a la inspiració d'homes com Koponen, Doellman i Vezenkov i a la bona direcció del base suplent, Alex Renfroe. Durant els darrers minuts, el tècnic grec fins i tot va poder donar descans a algun dels seus homes importants de cara al partit d'Eurolliga que disputaran dijous a la pista del Brose.