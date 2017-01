L'ICL recupera el pivot Xavi Rey nou anys després d'haver-lo tingut

L'ICL Manresa ha deixat enrere els experiments i ha apostat per un pivot amb llarga trajectòria a l'ACB per reforçar la posició de pivot. Xavi Rey, de 29 anys, i amb passat al Congost, ara en fa nou, és des d'ahir nou jugador de l'ICL, en l'intent de l'equip d'Ibon Navarro de trobar consistència sota les anelles. El pivot barceloní no tenia equip després d'haver acabat dos mesos de contracte al Montakit Fuenlabrada, que havia requerit els seus serveis per compensar la baixa del pivot Blagota Sekulic.

Segons va explicar el club en una nota feta pública a última hora de la tarda d'ahir, Rey passarà avui mateix revisió mèdica i signarà el seu nou contracte, abans d'incorporar-se a la disciplina d'Ibon Navarro. Ja que va deixar de jugar al Fuenlabrada fa poques setmanes, s'espera que no hi hagi cap problema, tot i el passat marcat per una llarga lesió al peu dret quan estava en el punt àlgid de la seva carrera esportiva.

Consistent i amb qualitat

Xavi Rey és un jugador força diferent d'aquell que va debutar al Ricoh Manresa al principi de l'any 2008, cedit pel FC Barcelona. Durant els següents mesos, no va demostrar gaire quina seria la seva progressió posterior. La seva explosió va arribar al Cajasol de Sevilla, on es va consolidar com un dels homes alts amb més qualitat de la lliga. Això li va valer el pas al Gran Canària, on també va destacar, la qual cosa li va valdre la internacionalitat absoluta.

Rey va aprofitar les baixes dels pivots titulars per jugar, l'estiu del 2013, l'europeu d'Eslovènia. Va ser un any després, mentre s'entrenava a un campus a Las Vegas, que va tenir una greu lesió al peu dret a causa de la qual va anar recaient diverses vegades. Per culpa d'això es va acabar el seu periple amb l'equip canari.

Va estar mig any sense equip abans de fitxar per l'Iberostar Tenerife i, posteriorment, pel Movistar Estudiantes, amb el qual va baixar de categoria esportivament. A l'octubre va ser el Fuenlabrada qui va demanar els seus serveis amb un contracte de dos mesos que va aprofitar bé, amb mitjanes de 7 punts, 4 rebots i 9 de valoració. El seu tècnic, Jota Cuspinera, va dir, quan va acabar la relació entre jugador i club, que «estem encantats amb la feina que ha fet el Xavi. Ha estat una part important en la recuperació de l'equip, tant a nivell anímic, perquè a fora de la pista ha estat el somriure qu s'ha contagiat en el vestidor, com esportiu»

Aquest caràcter positiu de Rey serà el que haurà de traslladar ara a un vestidor tocat per l'última posició i la derrota per 45 punts de diferència a València i que té diversos fronts oberts.

De moment, el joc interior l'integraran ell mateix i Marjan Cakarun com a cincs i Igor Zaytsev i Joe Trapani en la posició de quatre. De tota manera, l'ucraïnès té un contracte temporal d'unes setmanes i podria ser tallat properament, quan Patrik Auda es recuperi de la lesió que es va fer a Madrid. Si Rey es troba en un bon estat de forma, podria ser el referent interior que havia de ser a l'estiu el croat Luksa Andric.