Dos grups d'animació no viatjaran a Saragossa enfadats amb el club

La Grada Jove d'Animació de l'ICL Manresa i la Penya Sector Nord Joan Creus van comunicar ahir que no viatjaran a Saragossa, el proper dia 15, per animar l'equip en el partit entre el Tecnyconta i els bagencs. Els motius els donen a conèixer en aquest comunicat:

Ens veiem en l´obligació de fer públic un fet que considerem lamentable per part del club Bàsquet Manresa S.A.E. Des de fa unes 2 setmanes hem estat intentant muntar un bus per poder viatjar a Saragossa per animar l´equip en un crucial duel que es disputarà el pròxim 15/01/2017.

Un cop ja teníem diferents pressupostos de companyies de bus, ens hem posat en contacte aquest dimecres al matí amb el club Bàsquet Manresa S.A.E. per tal que ens ajudessin a gestionar les entrades al pavelló. La resposta ha estat que ens dirien alguna cosa. La mateixa tarda, hem tornat a contactar amb el club, i al preguntar sobre el tema, directament la resposta ha estat que el preu del bus + entrada serien 25€.

La nostra sorpresa ha estat considerable, ja que estem segurs que aquest bus el club no el tenia previst, fins que nosaltres els hem posat en alerta. No trobem lògic, ni normal, que el propi club enlloc d´afavorir que la gent es pugui desplaçar per animar l´equip, sense cap ànim de lucre per part dels aficionats, només es dediqui a posar pals a les rodes....per fer-nos la competència?? Ho considerem molt lamentable.

A més a més, hem constatat que pràctiques semblants ja han succeït en el passat. Per tot l'exposat anteriorment, i lamentant-ho molt per la situació del nostre equip, la Grada Jove d´Animació i la Penya Sector Nord – Joan Creus no assistirem al desplaçament a Saragossa.

Força Resa!!