El retorn de Xavi Rey, la novetat manresana per rebre el Tenerife

L'ICL Manresa rep demà l'Iberostar Tenerife (19.00 hores) amb la novetat del pivot Xavi Rey, que torna a l'equip amb el qual va debutar a l'ACB vuit anys enrere.

Els d'Ibon Navarro, que segueixen amb la baixa del txec Patrick Auda, esperen que les noves incorporacions -inclosa la del base Michael Machado- els ajudin a donar un major rendiment i plantar cara a un dels equips més en forma de la competició.

Navarro té clar que serà un partit molt complicat perquè s'enfronta "segurament al millor equip de la lliga, el que treu més rendiment a la seva plantilla".

El tècnic dels manresans destaca la confiança del rival, la seva circulació de pilota i la química que tenen els seus jugadors. "És l'equip revelació perquè és el millor equip com a tal, capaços de guanyar en llocs on no guanya ningú. Estan a un nivell altíssim", ha recordat.

"Haurem de ser intel·ligents i no parar-nos massa contra els seus defenses perquè és una de les maneres que tenen per frenar-te", ha dit Navarro, qui ha destacat que el Tenerife és capaç de "jugar qualsevol mena de partit", un "partit dur" com el d'Estrasburg, "un a camp obert com el dia d'Andorra" o "un partit tancat" com a casa contra el Múrcia.

Quant a la contractació de Xavi Rey, Navarro considera que ajudarà a millorar l'equip. "Ens dóna una presència interior molt important, és un jugador gran que sap passar, bloquejar, treballar per a l'equip i que defensivament és bo", ha indicat.

L'entrenador dels manresans ha agraït al club la possibilitat d'haver fitxat "un jugador interior, que coneix la lliga i que està en forma".