La gran remuntada de l'ICL no té premi final

El Bàsquet Manresa continua amb només dues victòries a la Lliga Endesa després de perdre aquest diumenge al Nou Congost amb l'Iberostar Tenerife, un dels primers del campionat, per 74-79.

L'equip d'Ibon Navarro perdia per 33-53 als primers segons del tercer quart però, amb una gran millora en defensa, ha protagonitzat una remuntada que l'ha posat a només quatre punts (67-71) quan mancaven 3'51'' per acabar. En aquesta fase final, els exmanresans Grigonis i Davin White han decantat el resultats per als canaris.

En l'ICL ha debutat el pivot Xavi Rey que ha jugat 26 minuts amb 7 rebots i 5 punts de tir lliure però ha estat descentrat en els llançaments en joc (0 de 5). Scott Suggs, amb 18 punts (8 de 10 en tirs de camp), Pere Tomàs (15) i Trapani (12) han estat els més encertats del Manresa. Per l'Iberostar, els màxims anotadors han estat Doornekamp (15), Grigonis (14) i White (10).

El proper partit de l'ICL será el diumenge vinent a la pista del Tecnyconta Saragossa, en el final de la primera volta.