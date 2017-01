L'ICL estrena any i pivot contra l'Iberostar

Comença un nou any i l´ICL vol capgirar el signe perdedor que ha tingut durant el 2016 amb tan sols 6 victòries i 29 derrotes. I el que és més urgent, canviar la que és la trajectòria de la temporada en curs, en la qual és cuer amb tan sols 2 victòries i 12 derrotes. Ibon Navarro ha manifestat que l´equip «s´ha d´agafar a l´esperit del dia de l´Estudiantes» i girar full de la derrota per 45 punts a València, «on vam competir bé durant 26 minuts i després de fer un esforç molt gran poques hores abans». Per fer realitat l´objectiu de sumar més victòries al seu compte, l´ICL disposarà des d´avui del pivot Xavi Rey, de qui Navarro explica que «és un jugador gran, que passa bé, que sap bloquejar, que fa una feina destacada en defensa. Ens coneix molt bé perquè fa només tres setmanes que es va enfrontar a nosaltres amb el Fuenlabrada. És un avantatge poder fitxar ara un jugador que arribi en forma». Durant la setmana, Lluís Costa ha tingut problemes estomacals, i en l´Iberostar és dubte Taqwa Piñero (abans Taquan Dean), amb febre i una forta grip els últims dies.

Sobre l´Iberostar, diu Navarro que «és el millor equip de la lliga, és el que treu més rendiment de la seva plantilla. El seu moment de joc és brutal, i fa goig veure com mouen la pilota, la química que hi ha entre els jugadors. Guanyen en pistes on ningú ho fa, com ara la del Baskonia a la lliga ACB o la de l´Estrasburg a l´Eurocup, amb tot en contra, com l´arbitratge i baixos percentatges en triples al revés del que en ells és habitual». A l´equip canari hi ha molts exjugadors del Bàsquet Manresa, com Rodrigo San Miguel, Davin White o Marius Grigonis, que va estar a les ordres d´Ibon Navarro la temporada passada. Del lituà, el tècnic basc opina que «ho està fent molt bé i ja veurem si continua fent passos endavant amb l´Iberostar o amb un altre equip. L´any passat va fer una gran millora en defensa i el que encara li falta potser és estar més encertat en alguna lectura de joc, en preses de decisions».

L´entrenador de l´ICL Manresa espera que l´arribada de Michael Machado «sigui una ajuda» per tal de poder activar la millor versió d´un Scott Suggs que els darrers partits ha tornat a estar força fluix i en baixos percentatges. Pel que fa al serbi Aleksandar Cvetkovic, que va tornar a l´equip en els partits de la setmana passada, creu que «s´ha d´anar de mica en mica, amb una gran cura». Patrik Auda està molt a prop de la reaparició i la seva entrada «suposarà haver de deixar fora un jugador».