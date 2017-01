Xavi Rey: «confio molt en l'equip i en l'entrenador»

Intimidació, rebot i passades a la resta de companys des de l´atalaia dels seus 2,10 mtres és el que pot aportar Xavi Rey, presentat al Nou Congost, ahir. Va explicar que a l´estiu havia estat en contacte amb el Manresa però que res no es va concretar i que «ara l´interès va ser molt més clar i, després de quedar desvinculat del Montakit Fuenlabrada, l´acord va ser molt ràpid, tot i que tenia també altres propostes. Quan et diuen d´anar al cuer de l´ACB t´ho penses una mica, però estic segur que podem reaccionar. Jo confio molt en el club, tinc una gran fe en l´equip i en l´entrenador, del qual tinc molt bones referències i crec que fa una feina conseqüent».

No queda ningú a l´equip de la temporada 2007-08, «no, no hi ha cap jugador d´aquella època. Hi ha l´Aleix Duran com a tècnic ajudant, que va marxar i després va tornar. A oficines sí que veig que continuen Carles Sixto, com a gerent, i altres persones». Des de fora, el Manresa es veu «com un club que ha tingut el mèrit de no baixar malgrat les dificultats de les últimes temporades. Sobta que d´un any a un altre hi hagi tants canvis, en equips modestos hi ha tendència a poder mantenir el grup, a tenir jugadors fets a la casa, però també és veritat que és molt difícil treure jugadors des del planter, cada cop més». Pel que fa als aficionats, «els agraeixo ja d´entrada tot el suport que donaran tant a l´equip com a mi. Ja sé el que suposa jugar de local al Congost, i és molt bonic».

Xavi Rey tenia un contracte al Fuenlabrada de durada temporal, «i la intenció tant meva com la del club era renovar-lo, però allà hi havia una situació complicada». Ibon Navarro li ha explicat que el seu rol a les files del Manresa «ha de ser important, tant en defensa com en atac, que es pugui notar que arribo fresc». Fa menys d´un mes es va enfrontar a l´ICL com a jugador del Fuenlabrada: «aquell dia van perdre de 20 i no els vaig veure bé, però sí que es notava que hi havia capacitat de millora i amb l´arribada del base Machado crec que es pot aconseguir».

En el seu periple professional, Rey ha passat per equips amb una situació delicada com la que té el Manresa i aporta que «el pitjor és matxacar-se, capficar-se en excés pels resultats. Durant la setmana has de tenir una actitud que sigui molt positiva. Només així hi ha la possibilitat que arribin victòries. En el vestidor del Manresa jo hi he trobat un molt bon ambient».

Xavi Rey, forjat en els equips de base del Barça, va debutar a l´ACB amb el Manresa i va tenir la millor etapa en els quatres anys que va ser al Gran Canària, ja que va arribar a ser internacional: «després les lesions em van perjudicar força. He tingut bons partits tant al Tenerife com a l´Estudiantes i al Fuenlabrada, però m´ha faltat continuitat. Ara desitjo tenir-la a Manresa i poder ajudar l´equip».