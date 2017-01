L'ICL viatja a Saragossa amb els dubtes de Machado i Cvetkovic

A les vuit del vespre d'aquest divendres, l'ICL Manresa no ha donat d'alta al seu ala-pivot Patrik Auda i diumenge jugarà a la pista del Tecnyconta Saragossa (18,30 hores) amb els mateixos dotze jugadors que van perdre el passat cap de setmana amb l'Iberostar, al Congost. Auda s'edstà recuperant de la lesió al turmell que es va fer a la pista del Madrid. A més, l'entrenador Ibon Navarro té el dubte dels seus dos bases principals que gairebé no s'han entrenat els darrers dies per sengles cops. Aleksandar Cvetkovic, el titular a primers de temporada, ha tingut un impacte a l'espatlla. Per la seva banda, Michael Machado, que ha près el rol de primer director des que va ser fitxat, té una contusió en un genoll. L'entrenador ha explicat en roda de premsa que "no han pogut entrenar-se i veurem com estan; en tot cas, tant Lluís Costa com Román Montañez han fet una bona feina durant la setmana",

L'ICL tanca la primera volta amb 2 victòries fins ara en 15 partits mentre que el Tecnyconta n'acumula 5, tot i que ha perdut els tres darrers partits. En l'equip aragonès hi ha Isaac Fotu que va estar a les files del Manresa, cedit, durant el curs 2014-15. I en el Manresa juga ara un Pere Tomàs que va estar en les tres últimes temporades al Príncipe Felipe. Des del retorn de l'equip de Saragossa a l'ACB, els bagencs han perdut en les seves 7 visites al pavelló aragonès.