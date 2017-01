L'ICL és una incògnita, avui a Saragossa

El Bàsquet Manresa tancarà una primera volta per no recordar al pavelló Príncipe Felipe davant del Tecnyconta Saragossa. Avui hi juga amb el pronòstic en contra i amb problemes físics que haurien de ser un llast, però també sense la pressió de guanyar, que recau en l'equip local. Malgrat tot, és una incògnita que es resoldrà sobre la pista veure si l'ICL és capaç de plantar cara o s'arronsarà. Com tots els partits que li resten, aquest d'avui és de nou molt important per al Manresa. És millor encarar la segona part de la lliga amb tres victòries que amb dues.

Michael Machado i Aleksandar Cvetkovic arriben al partit d'avui tocats. El primer, per un cop que va rebre al genoll, i el serbi, per un impacte a l'espatlla. Caldrà veure quina pot ser la seva participació, i si Lluís Costa i Román Montañez hauran d'assumir més minuts en la funció de directors de joc.

Sobre el Tecnyconta, el tècnic Ibon Navarro ha manifestat que «és un equip amb un gran poder físic i que està oferint unes bones actuacions, tot i només ha pogut guanyar un dels seus darrers cinc partits. Tenen un tres que fa 2,08 metres com Benzing, i segur que ens crearan moltes dificultats. En la nostra situació, no podem dir que és un partit clau, ho són tots els que estem jugant».

Per a Ibon Navarro, l'equip que juga al pavelló Príncipe Felipe «mereixeria tenir més victòries de les que té, i això els pesa quan juguen i es nota en el percentatge de triples, més baix del que en els dar-rers anys ha estat normal en ells». Amb el 30% d'encert en els triples, l'exCAI és el penútim pel que fa a encert des de la línia dels 6,75 metres de la lliga. El darrer és el Manresa amb el 28%.



Pere Tomàs, retorn a Aragó

El partit d'avui serà especial per a un Pere Tomàs que s'enfrontarà per primer cop al que va ser el seu equip en les últimes tres temporades a la lliga Endesa. Dels seus 248 partits a l'ACB, Tomàs en va fer 95 a les files del CAI.

La plantilla que té Casadevall no ha variat gaire de la de l'any passat, quan hi era Tomàs. I és que fins a 6 jugadors repeteixen, amb el jove base Sergi Garcia inclòs. La columna vertebral de l'equip no ha sofert gaires canvis, ja que s'ha continuat confiant en Bellas de base, Benzing en la posició de tres, dos quatres de categoria com són Stevan Jelovac i Isaac Fotu, més un pivot que especialment en partits a Saragossa ha estat sempre tot un malson per al Bàsquet Manresa, l'holandès Henk Norel.