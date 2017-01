L'ICL Manresa, a prop de la gesta

El bàsquet té moments que són increïbles i que, encara que acabi el partit amb victòria o derrota, li donen un encant únic. Ahir l'ICL va ser protagonista d'una gesta que va ser inacabada però que va tornar a demostrar que l'equip, tot i les seves mancances, no està ni molt menys mort. Cedia de fins 15 punts ja en el darrer quart però els d'Ibon Navarro no van abaixar els braços en una nit amb la pèssima notícia d'una nova lesió, la de Joe Trapani, que té una luxació al canell dret i que sembla que podria estar unes quantes setmanes de baixa. L'ICL va creure en la remuntada, perdia per 74-68 quan quedaven 14 segons i va empatar gràcies a un vibrant 3+1 de Cvetkovic i a una següent pilota robada en la qual tot l'equip va contribuir fins que Machado va entrar fins a sota per aconseguir un 74-74 fruit del treball de tots. La pròr-roga ja va ser una història diferent, i un esgotat Manresa tan sols va fer 3 punts més (87-77).

Sense sorpreses en el cinc de sortida de l'ICL, amb Machado, Suggs, Pere Tomàs, Joe Trapani i el pivot Xavi Rey. Quant al club aragonès, els jugadors triats per Andreu Casadevall van ser Tomás Bellas, Gecevicius, Benzing, Henk Noral i Isaac Fotu, exjugador del Manresa. Aquest darrer va fer el primer llançament que va picar al ferro; i de dins va sortir un triple que va intentar Machado tot seguit. Benzing i Trapani van convertir les cistelles inicials de cada equip i l'americà de l'ICL va fer pujar el 2-4 en una gran acció personal. Els locals no estaven fins en el llançament en aquests primers compassos; al contrari que els del Congost, amb un Scott Suggs que va posar un 2-6 als tres minuts. Però l'ala va cometre en pocs segons tres faltes massa seguides i va ressuscitar el fantasma d'Andric a l'ICL. És increïble que un jugador professional cometi una errada de concentració tan gran. Aleksandar Cvetkovic el va susbstituir i un tir lliure de Xavi Rey va situar el 2-7. Stephen Holt, mentrestant, va entrar a la pista per Benzing però Casadevall va haver de demanar temps mort després que del 2-9 de Pere Tomàs en un contracop.

Bellas va encertar amb un triple pel Tecnyconta, que va tenir la ràpida resposta d'un Trapani en estat de gràcia. Fotu va convertir des de sota i Gesevicius va reduir més el marge amb el 9-12. L'ex-CAI va anar entrant i Norel va posar els del Príncipe Felipe només un punt per sota. Sort que Xavi Rey es va penjar de l'anella i va col·locar l'11-14. El problema greu manresà era en el rebot defensiu amb un Norel que no perdonava. Costa i Zaytsev van donar relleu, respectivament, a Machado i Trapani. L'entrada de Jelovac va ser un nou estímul per als aragonesos, que van arribar a la fi d'aquest primer període amb una diferència favorable de 19-18, una dinàmica d'igualtat que va ser la norma en la major part dels 45 minuts de partit.

Trapani es lesiona el canell

No quedava cap jugador de l'ICL dels que havien sortit al principi, ja que també eren al parquet Cakarun i Romaric Belemene, que es va estrenar amb un triple. Els del Congost es van tornar a posar al davant amb cistella de Cakarun, la del 21-23. El Tecnyconta anava a batzegades i tenia poca eficàcia en aquesta fase, amb una falta en atac de Jelovac inclosa.

Zaytsev es va carregar amb una segona falta que el va portar a la banqueta i va ser rellevat per Trapani. Va retornar Pere Tomàs, en el seu cas per Belemene, i Cakarun va convertir el 23-25 sis minuts abans del descans. Costa ho provava des de fora però sense punteria. Al Manresa va entrar el capità Román Montañez just quan Joe Trapani es va lesionar el canell dret. No està gens de sort, aquest jugador...

Zaytsev va tornar per no trobar ni ferro ni anella des de 6,75. No va afinar tampoc Montañez des del perímetre i el Tecnyconta es va avançar amb un 29-27 quan quedaven tres minuts. Va tornar Machado i el base va empatar amb un parell de tirs lliures. La tercera falta que va cometre Zaytsev el va treure del joc i el Tecnyconta es va escapar de 4 punts (33-29) ja en el darrer minut abans del descans, al qual es va arribar amb el 36-31 després d'un afortunat triple, per tauler, de Sergi Garcia. Els locals havien fet un 2/12 de fora, un balanç gairebé al de l'ICL (2/11). Massa errors en les dues bandes.

Una reacció d'amor propi

Suggs va formar part del cinc manresà de la represa en què els pivots eren Cakarun i Rey. Els del Tecnyconta manaven (41-34) amb un actiu Fotu. El base de l'ICL era Cvetkovic, que aviat va deixar el seu lloc a Machado. El Manresa no trobava fluïdesa en atac i va entrar en un moment delicat; els locals no encertaven de tres però Norel va fer més gran la ferida amb el 43-34 que va forçar el minut de Navarro.

Just tornar a la pista, Suggs va fer una passa al rival i Cakarun va cometre la tercera falta. En cinc minuts, l'ICL només va fer tres punts, un 2+1 de Tomàs. Zaytsev va clavar un triple per apropar els manresans i Cakarun s'hi va afegir amb 4 punts (49-41). En defensa, el Manresa era en una zona per car-regar de pressió l'equip local i va donar bons resultats (51-45). El final del quart va ser 55-45 amb una dubtosa personal d'atac a Igor Zaytsev. Tots els rebots que agafava Norel en l'anella i, ara sí, el tir triple de Juskevicius van embalar els locals, que es van posar amb un 60-45 vuit minuts abans d'acabar. El partit estava molt trencat però el millor de l'ICL havia d'arribar en uns darrers minuts amb fe i nervis creixents al pavelló Príncipe Felipe.

Una penetració de Montañez va posar el 66-57 i Belemene va fer el 66-59 quatre minuts abans del final. Xavi Rey va espifiar dos tirs lliures però ho va arranjar amb el 66-61.Machado no va encertar en una entrada i Norel va sumar un tir lliure. El tap a Suggs de Benzing va ser un contramtemps però Tomàs va donar esperances amb el triple del 70-64 i un 73-68 a manca de tan sols 31 segons.

El Tecnyconta vencia de sis, per 74-68, quan Cvetkovic va rebre en un lateral, va anotar triple i va treure un tir lliure que va aprofitar (74-72). No va saber sortir de la bona pressió de l'ICL Gecevicius i amb la pilota robada Machado va anar a sota per força la pròrroga.