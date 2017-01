L'Iberostar no té aturador i passa per sobre d'un Barça apàtic

L'Iberostar Tenerife va tornar a fer un partit per treure's el barret i amb la victòria contra el Barça va confirmar-se com a cap de sèrie per la Copa del Rei. Els de Txus Vidorreta van consolidar la seva victòria gràcies a una gran feina defensiva i a l'aportació en atac del grec Bogris, que va fer 16 punts. El partit va començar amb un Doornekamp molt efectiu des dels 6,75 davant la ja tradicional apatia defensiva culé.

Només algunes accions de Doellman i Vezenkov donaven vida als catalans. D'aquesta manera els de Bartzokas guanyaven per 29-35 al descans. Un parcial de 14-2 a favor dels canaris a la represa va deixar molt ben encarada la victòria a favor dels locals.