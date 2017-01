El MoraBanc Andorra fa la feina i jugarà la Copa del Rei

El Morabanc Andorra va certificar ahir la seva classificació per a la Copa del Rei amb una victòria clara contra el Betis Energía. Els homes de Joan Peñarroya depenien d'ells mateixos per certificar aquest objectiu i no van donar gaires opcions a un rival que encara tenia remotes opcions de ser a la fase final de Vitòria.

La sortida dels andorrans va ser fulgurant amb un hiperactiu Antetokounmpo i ben aviat van agafar diferències que rondaven els deu punts (13-5). L'ala grec i Shermadini eren un malson per a un equip andalús, que veia com al descans perdia per un contundent 54-28.

Semblava que tot el peix ja estava venut, però el Betis, al tercer quart, va ser capaç de capgirar la truita i va ser capaç d'apropar-se a només cinc punts (56-61).



Schereiner i Jelinek sentencien

La reacció andalusa no va créixer gràcies a l'efectivitat de Schreiner i David Jelinek, que amb dos triples gairebé consecutius van reobrir forat. Els locals van tornar a agafar diferències, que eren del voltants de vint punts gràcies a la bona feina que feia Shermadini sota les anelles (22 punts), que no trobava oposició en el bon pivot andalús Mahalbasic, que només va fer 2 punts.

Aprofitant la clara diferència que hi havia en el marcador, el tècnic local va voler donar minuts als joves jugadors menys habituals com són Colom, Schneider i Maric, que també van participar en la festa andorrana. Al final, el conjunt andorrà ha fet valer la seva gran trajectòria com a local en aquesta primera volta, on no ha perdut ni un sol partit per assegurar-se la participació a la Copa del Rei que es disputarà del 16 al 19 de febrer.