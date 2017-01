San Emeterio i Sikma aixequen el València contra un bon Estudiantes

Durant molts minuts va saltar la sorpresa a La Fonteta, ja que el Movistar Estudiantes era qui portava la capdavantera en el marcador, sobretot al primer temps, però els homes de Pedro Martínez van ser capaços de reaccionar gràcies als punts de San Emeterio (15) i Sikma (13), per assegurar d'aquesta manera una tercera posició que els farà ser cap de sèrie a la Copa del rei de Gasteiz.

Els locals van començar amb força però l'Estudiantes, gràcies a Cook, Jackson i a la força de Traoré va ser capaç de capgirar la situació i al descans guanyava per tres punts (41-44). En tornar dels vestidors els valencians van anar per feina i dos triples del belga Van Rossom situaven un clar 81-71 al minut 34. L'Estudiantes no va rendir-se gràcies a Wilson i Suton, però allí la qualitat de Dubljevic va sentenciar.