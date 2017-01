Vitor Faverani: "No podia perdre l'oportunitat de jugar al Barça"

Vitor Faverani: "No podia perdre l'oportunitat de jugar al Barça" Carlos Díaz

El nou fitxatge del Barcelona Lassa, el pivot brasiler Vitor Faverani, ha assegurat que no podia deixar escapar "l'oportunitat de jugar al Barça", una notícia "que no s'esperava", segons ha afirmat avui el pivot brasiler als mitjans del club.

Faverani, que lluirà el dorsal '13' amb l'equip de Georgios Bartzokas, ha completat avui el seu primer entrenament com a blaugrana, i ha assegurat que es tracta d'"una oportunitat que no podia perdre", malgrat haver deixat a meitat de temporada el seu ja exequip, l'UCAM Múrcia, on "estava molt bé".

"A qualsevol jugador li agradaria jugar en aquest equip", ha afirmat Faverani, després de saludar un per un als seus nous companys, nouvinguts a la Ciutat Esportiva procedents de Tenerife.

"Si sóc sincer, no pensava en que arribés aquesta oportunitat", ha confessat Faverani, que aquesta temporada ha disputat un total de 25 partits amb l'UCAM Múrcia, 15 a la Lliga Endesa (9.7 punts i 4.5 rebots en 21 minuts de mitjana) i 10 a l''Eurocup' (11 punts i 4 rebots en 21 minuts de mitjana).

"Crec que puc aportar en defensa, en el rebot, on estem tenint bastants problemes, força en la pintura i una miqueta de joc d'esquena", ha apuntat Faverani. "Tot el que em demani l'entrenador estic disposat a donar-li a l'equip", ha afegit.

El fitxatge de Faverani arriba en un moment complicat per al conjunt blaugrana, quart a la Lliga Endesa - on ha perdut la meitat dels partits jugats lluny del Palau -, i en una posició pitjor en l'Eurolliga, dotzens, amb set victòries i deu derrotes.

A les baixes de Pau Ribas i de Shane Lawal, així com la irregularitat de Tyrese Rice, se li suma la situació extraesportiva de Joey Dorsey, a qui el club manté obert un expedient per una publicació que va fer en les xarxes socials en la que criticava als serveis mèdics del club.