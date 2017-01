L'ICL Manresa iguala la seva pitjor primera volta amb només 2 victòries

El Bàsquet Manresa va tancar el diumenge amb una derrota en la pròrroga a Saragossa (87-77), en la que ha estat una de les primeres voltes més fluixes de la història del club. De fet, ha igualat els dos triomfs que es van assolir el 2013, aleshores amb Jaume Ponsarnau com a entrenador. L'equip dirigit per Ibon Navarro ha guanyat tan sols un partit a casa de vuit que ha jugat al Nou Congost, i el balanç en els desplaçaments ha estat del tot idèntic, 1 de 8. El 2013, amb la lliga de 18 equips el percentatge de victòries va ser d'11,7%, ara és de 12,5% amb disset clubs.

Fa quatre temporades, durant tota la segona volta només es van guanyar 4 partits més, el registre que l'ICL també va firmar el curs passat, quan la seva primera volta havia estat més positiva, amb 6 victòries. Enguany hi ha encara un grup d'equips a una relativa curta distància i una reacció del conjunt bagenc podria llimar diferències. El Joventut i l'Obradoiro tenen 4 partits guanyats, i 5 el Movistar Estudiantes i l'UCAM de Múrcia, que serà un dels propers rivals manresans.



Guanyar la meitat de partits

El Manresa ha de trobar la rutina de les victòries per tenir les possibilitats de remuntada i així eludir les dues places del descens directe, que sempre són subjectes al festival que cada estiu envolta l'ACB però que un any, i potser serà aquest mateix, pot culminar en pèrdua de la categoria. Des de fa cinc temporades, el Manresa festeja amb el descens.

A banda de guanyar els partits propis, l'ICL depèn dels resultats que puguin fer els altres implicats, fins i tot el Tecnyconta Saragossa, que ha arribat a l'equador amb 6 victòries. Per deixar dos equips a sota al final dels 32 partits de lliga és molt probable que el Manresa s'hagi d'acostar al 50% de resultats positius en els 16 que li falten. En la darrera dècada, les segones voltes bones més repetides s'han saldat amb 7 triomfs en 17 partits. I la millor va ser, curiosament, en la campanya 2005-06, que va ser la del darrer descens consumat. El Ricoh, que era entrenat aleshores per Óscar Quintana, va guanyar 8 partits que, sumats als 4 assolits en la primera volta, en feien 12. Però es va baixar com a penúltim; tan sols el Fuenlabrada, que ho va fer amb 13 el 2004, ha descendit amb més partits guanyats a l'ACB.



Sense Joe Trapani

Encara no se sap el temps que ha d'estar de baixa Joe Trapani, que es va lesionar diumenge al canell de la mà dreta en el partit que es va jugar a Saragossa. Tal com era previst, ahir al nord-americà amb el passaport italià se li van fer les proves oportunes, inclosa també la ressonància.

La baixa de Joe Trapani serà per algunes setmanes, però cal esbrinar quantes, i el club del Nou Congost no es pronunciarà fins a la visita del jugador a un especialista. S'ha avançat que té una luxació del cúbit distal al canell dret i que, lògicament, no jugarà davant del Betis Energía Plus, diumenge a les 19 hores. Serà el dia del retorn de Patrick Auda, recuperat de la lesió en un turmell. L'ala pivot Zaytsev, amb contracte temporal, també es manté en la plantilla, amb més raó per la baixa de Trapani.