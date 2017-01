Joe Trapani estarà de dues a tres setmanes de baixa per la lesió al canell

El Bàsquet Manresa va notificar ahir el temps previst de baixa de Joe Trapani, lesionat en el partit que l'ICL Manresa va jugar aquest darrer diumenge a la pista del Tecnyconta Saragossa, amb der-rota per 87-77. Segons el club, Trapani estarà un període d'entre dues i tres setmanes fora de l'activitat de l'equip.

Tal com ha anat informant en les darreres edicions aquest diari, Trapani es va lesionar en el segon quart del partit disputat al pavelló Príncipe Felipe. La lesió s'ha confirmat que és una luxació del cúbit distal del canell dret. En les jornades de dilluns i dimarts, el jugador americà amb passaport italià ha estat sotmès a diferents proves a la Fundació Althaia; en la nota del club s'explica que serà l'evolució que faci l'ala pivot la que acabarà marcant el temps fora de les pistes de Trapani.

D'entrada, és segur que no pot estar disponible per al partit que el Bàsquet Manresa jugarà aquest proper diumenge davant el Betis Energía Plus, a partir de les 19 h al Nou Congost. I segons el temps de baixa previst, seria difícil que pogués jugar contra l'UCAM, el dia 29, també a casa. Teòricament hauria de tenir més possibilitats d'estar a punt per al 4 de febrer, data en la qual l'ICL visitarà la pista de l'Obradoiro, a Santiago.