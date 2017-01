Patrik Auda torna a l'ICL en el partit davant el Betis

Patrik Auda és la gran novetat de l'ICL Manresa per al partit d'aquest diumenge al Nou Congost (19 hores) amb el Betís Energía Plus. L'equip no podrà comptar amb el lesionat Joe Trapani, que es va fer mal al canell a Saragossa i estarà de baixa entre dues i tres setmanes, però sí tindrà l'ala pivot txec, recuperat del percanç que va patir a la pista del Reial Madrid i que l'ha mantingut fora de les pistes durant gairebé dos mesos i li ha fet estar absent en 7 partits. L'entrenador manresà ha dit que "Auda està fluix de ritme i físicament encara no està al cent per cent, però mirarem d'aprofitar-lo al màxim. Les necessitats que tenim obliguen a fer-ho". Cuer amb només dues victòries en 16 partits, l'ICL comença la segona volta amb voluntat de revertir la situació. Dijous, amb un xat amb els lectors de Regió7, el pivot Xavi Rey es declarava disposat a banyar-se al riu Cardener si l'equip se salvava. Ibon Navarro hi ha dit també la seva: "banyar-se la riu em sembla massa poc, haurem de buscar una cosa més forta. Rapar-me el cap al zero? És una possibilitat, sí".

Sobre el rival, un Betis Energía Plus davant del qual el Manresa va aconseguir una de les dues victòries que té, al pavelló San Pablo de Sevilla (75-80) en la segona jornada, Navarro ha explicat que "ja vaig dir aleshores que seria un candidat per entrar a la Copa del Rei. No hi anirà però ha aconseguit 7 triomfs i s'ha adaptat molt bé al canvi de pivots, amb l'arribada de Mahalbasic per Zoric. És un equip molt complet i amb un jugador com Nachbar qui, en tres minuts, et pot decidir el partit". En l'equip andalús hi ha el manresà Marc Garcia (20 anys), cedit pel Barça, que ha superat un esquinç al genoll que el va tenir fora de joc en les primeres jornades. En els 8 partits que ha disputat, amb 10 minuts de mitjana en pista, els seus números són de 4,9 punts i un 50% en els triples (6 de 12).

En la prèvia del matx contra el Betis, Ibon Navarro ha elogiat l'actitud dels aficionats del Congost. "nosaltres no els hi podem prometre victòries. Ells saben que són al Congost, amb l'equip més petit de l'ACB, i venen a animar-lo conscients de qui som. Si miressin només el resultat seguirien un altre club a 75 quilòmetres d'aqui. El nostre públic aplaudeix la lluita, i quan no la veu critica amb raó".