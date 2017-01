Tercera victòria de l'ICL amb un partit boig davant del Betis

Merescuda i agònica la victoria de l'ICL Manresa sobre el Betis (91-86), la tercera de la temporada dels jugadors d'Ibon Navarro. Després d'anar molts minuts clarament per davant, van haver de treure tot el coratge als darrers instanst quan els sevillans els van avançar. L'equip va arribar a dominar per 43-20 a cinc minuts del descans, al qual es va arribar amb un 50-37 encara favorable als del Congost, amb tres triples d'Aranitovic.

A la represa, el Betis va anar a més i els nervis van anar tenallant els de l'ICL que encara vencien per 71-67 a la fi del tercer quart. Mahalbasic va posar els visitant per davant amb el 79-80 a manca de tres minuts, però l'encert i decisió de jugadors com Pere Tomàs, Auda o Cakarun va fer posible el 91-86 final amb dos tirs lliures de Tomàs (20 punts al final) a manca de sis segons. Nikola Radicevic, amb 21 punts, va ser el màxim anotador visitant.

Ara, el Manresa té 3 victòries i està només a una del Joventut i de l'Obradoiro. L'UCAM Múrcia, que en té 5, serà el proper visitant al Nou Congost, diumenge vinent.