Ibon Navarro: «l'afició va ajudar contra el Betis, l'esperit és el de no ensorrar-se»

Un dia abans de l'habitual i per qüestions publicitàries, el tècnic de l'ICL Manresa va comparèixer ahir davant la premsa per valorar el moment de l'equip i el proper partit contra l'UCAM Múrcia que serà diumenge, al Nou Congost altra vegada (a les 19 hores) i amb l'arbitratge de Pérez Pizarro, Perea i Fernández.

Ibon Navarro va dir que jugar davant un adversari que acaba de canviar d'entrenador (Katiskaris ha substituït Óscar Quintana) «és una complicació», i va destacar la qualitat del conjunt murcià, que «té una plantilla feta per estar més amunt però que es troba en una zona propera a la nostra, i serà un partit important per a ambdós. De la mateixa forma que vam fer en el partit contra el Betis, l'objectiu és lluitar els 40 minuts».

La victòria amb els sevillans, la tercera de la temporada de l'ICL, va arribar després de declaracions prèvies de Navarro lloant l'afició manresana, en un missatge que anava dirigit als seus jugadors. No el van decebre en el partit contra el Betis i ahir l'entrenador vitorià explicava que «el resultat que vam aconseguir en el darrer partit no ha canviat res. Nosaltres hem de continuar en la mateixa línia, que és saber el que hem de fer, estar concentrats en les nostres coses, i lluitar. Aquest és el procés, que et pot portar a guanyar o no. Però el que s'ha de fer és pensar cada moment en el procés, i no tant en el resultat final». Amb referència a les seves paraules de fa set dies, el tècnic va aportar que «no van ser dites per tenir molta repercussió, sinó per enviar un missatge cap a l'equip, i també a l'afició. Però ja està bé que per una vegada parlin de nosaltres, i no per desgràcies».

El treball de la setmana, segons el tècnic, no ha vingut marcat pel triomf de diumenge: «ni quant a intensitat ni volum. Tampoc pel que fa a l'humor. Diumenge no vam sortir del partit dient que tot era fantàstic i estàvem encantats. Sí que estàvem contents perquè va ser un matx que va generar-nos molts problemes, tant tàctics com mentals. Hem vist que altres rivals que són amb nosaltres a la zona baixa quan el partit es complica cauen; i nosaltres vam aguantar i vam seguir després que el rival ens remuntés 23 punts. Encara que falléssim tres safates, l'equip va continuar. A part de la victòria, l'afició va marxar contenta perquè va complir allò que va prometre, que és lluitar. I des de la grada va ajudar molt, va entendre quin era l'esperit, no ensorrar-se».



Cvetkovic es tenyiria els cabells

Els membres de la plantilla de l'ICL es van mullant cada cop més sobre què farien en cas d'assolir la

permanència a la Lliga Endesa. La setmana passada era Xavi Rey el que deia al xat de regio7.cat que «si ens salvem, jo em banyaré al Cardener». I ahir era Aleksandar Cvetkovic qui va respondre les preguntes dels aficionats al web. En una d'elles va ser preguntat per la mateixa qüestió, i Cvetkovic va explicar que «si aconseguim la permanència, em tenyiré el cap de color vermell i blanc, els colors de l'ICL Manresa».

Sobre el rival de diumenge, un UCAM Múrcia, que té com a home destacat Facundo Campazzo en la posició de base, Cvetkovic opina que «ara mateix aquest equip és un lleó ferit, és més perillós que mai». I amb referència a les molèsties al genoll, el serbi confia poder estar al màxim del seu rendiment en poques setmanes: «encara tinc una mica de dolor, necessito temps i cada dia treballo en aquest problema. Estic a prop d'estar al cent per cent».