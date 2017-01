Katsikaris: «per guanyar avui hem de canviar el xip»

L'entrenador de l'UCAM Múrcia, Fotis Katsikaris, va recalcar que «per guanyar a Manresa hem de canviar el xip, cal estar amb una predisposició que sigui positiva. L'estat d'ànim serà fonamental». En el seu debut a la banqueta murciana, l'equip va ser derrotat per 67-83 per l'Herbalife, dimecres, a l'Eurocup. El tècnic grec, que obre la seva segona etapa a l'UCAM, al qual ja va entrenar en la lliga passada, diu que «hem de fer un millor treball en defensa i un joc més equilibrat en atac». L'UCAM encadena una ratxa de sis derrotes seguides, entre partits de l'ACB i l'Eurocup.

Per al matx d'aquesta nit és dubte l'ala Sadiel Rojas, amb molèsties en un braç: «el molesta molt en llançar, però està disposat a ajudar». És probable que tingui més minuts el brasiler Vitor Benite, que va fer 21 punts davant l'Herbalife i manté una gran efectivitat en triples: «sí, pot ser un factor molt important. Està en el seu segon any aquí i és un home amb més confiança, que sap donar la cara en els moments crítics i en un partit complicat com és aquest de Manresa, una pista difícil».