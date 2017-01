L'ICL ha de continuar endollat per sumar

Un altre partit que pot acostar a l'objectiu de la salvació és el que ha de jugar l'ICL Manresa aquest vespre davant l'UCAM Múrcia. Els jugadors d'Ibon Navarro tornen a actuar de locals i amb l'empenta de la victòria sobre el Betis amb un treballat 91-86. A més a més del que signicaria aconseguir sumar un nou triomf en el caseller propi, l'equip del Bages podria retallar la diferència amb un rival directe.

El que no és senzill en absolut és la recuperació del bàsquet average, ja que a la primera volta es va perdre de 24 punts (85-61) a Múrcia. Per al partit d'avui, encara és baixa Joe Trapani, que es recupera de la luxació al cúbit distal al canell dret que es va fer fa quinze dies a la pista del Tecnyconta Saragossa.

Navarro va valorar que l'UCAM «és un adversari que fa pocs dies va canviar de tècnic, i això sempre suposa que hi hagi una sèrie de novetats, tant tàctiques com emocionals. És cert que va perdre clarament amb el Gran Canària en competició europea, però no és represantatiu: només feia dos dies que Katsikaris havia agafat l'equip. El que hem de fer és centrar-nos a fer molt bé el que són les nostres coses i mantenir la línia de les últimes setmanes sabent que és necessari lluitar els 40 minuts. Cal tenir la persistència de no afluixar. Passi el que passi en el partit, amb les adversitats que ens trobem o les dificultats que plantegi el rival, hem de continuar creient en la victòria».

L'UCAM ha substituït el pivot Vitor Faverani, que fitxat pel Barça, pel jugador belga Kevin Tumba. Sobre Faverani, el tècnic del Manresa opina que «no és un jugador qualsevol, sinó que és diferencial. El seu joc interior, quan hi havia Óscar Quintana, sí que girava molt sobre ell. Però jo crec que tampoc no els costarà gaire encaixar les peces perquè Katsikaris coneix molts jugadors de la seva etapa anterior, la que va donar tants èxits la temporada passada».

Per a Ibon Navarro, «l'UCAM és en una posició que segurament no li correspon. Té una plantilla de gran qualitat amb uns interiors de la talla de Marcos Delía i Radovic, que ens va fer molt mal a Múrcia a la primera volta, més Antelo i un Tumba que anirà encaixant en l'equip. I després, per fora, sabem de la categoria i aportacions que poden fer Campazzo, Llompart, Benite o Sadiel Rojas. Són homes molt agressius i estan en disposició d'anotar molts punts. Potser es pot pensar que controlar-los sigui la clau, però ja he dit que Radovic ens va destrossar allà».