L'ICL torna a ensopegar a casa

Patrik Auda i Facundo Campazzo lluiten per un rebot

Patrik Auda i Facundo Campazzo lluiten per un rebot ACB Photo / Alberch

Després de la victòria de fa una semana davant del Betis, hi havia il·lusió al Nou Congost per aconseguir un nou triomf, aquesta vegada contra l'UCAM Múrcia. L'equip d'Ibon Navarro, però, ha ofert una mala imatge des del principi, deixant la iniciativa als de Katsikaris, que han dominat el marcador amb un 16-19 a la fi del primer quart.

Les dues faltes molt ràpides del base Michael Machado han sigut un greu problema per a l'ICL que cedia per 31-39 al descans, amb Pere Tomàs (11 punts) com el seu jugador més destacat.

A la segona part, l'equip ha baixat encara més el to, amb un Scott Suggs lamentable en atac (1 de 8) i sobretot en defensa. Els murcians vencien per 45-64 en començar el darrer període quan l'ICL, ja sense Suggs, ha tret el seu amor propi i s'ha acostat fins un 58-64 amb tirs lliures de Cvetkovic quan mancaven encara 3'58'' per al final.

Les dues úniques cistelles de Campazzo, un bàsquet de dos i un triple, han sentenciat la derrota manresana. Tomàs (16 punts), Cvetkovic (14) i Rey (11) han estat els màxims anotadors locals. Per l'UCAM han brillat Benite (18) i Radovic (16).

L'ICL es manté el darrer de l'ACB amb 3 victòries i el dissabte vinent juga a la pista del Rio Natura Monbus (4), que és el penúltim, en un partit vital per a les esperances de permanència.