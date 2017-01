L'ICL s'encalla a l'inici i no remunta

La il·lusió de fa set dies donava esperances a tothom de repetir un triomf com el del Betis. Però, des del principi, als d'Ibon Navarro no els van sortir les coses; tot i que l'actitud va ser positiva, l'encert no va acompanyar i les ràpides faltes del cervell Machado van aturar la creació ofensiva del Manresa. En el tercer quart la davallada va ser imparable i l'ICL va anar perdent de fins 19 punts. La nota positiva va ser l'amor propi final que va rebaixar la diferència fins a 6 punts, però Faku Campazzo, el líder de l'UCAM, va aparèixer en el moment decisiu. La bona predisposició de l'ICL va tenir una excepció: Scott Suggs, un jugador que s'hauria de posar les piles o bé el club hauria de fer un canvi si és irrecuperable.

L'ICL va sortir amb el cinc que s'ha fet habitual ja en els darrers partits, amb Michael Machado, Scott Suggs, Pere Tomàs, Patrik Auda i Xavi Rey. Al seu davant, el conjunt murcià jugava amb Facu Campazzo, Baron, Sadiel Rojas, i els pivots Radovic i Kevin Tumba. La primera cistella del partit la va fer el txec Auda per als manresans que veien com, als dos minuts, el base Machado es carregava amb dues faltes i havia se ser canviat per Cvetkovic. El dominicà Sadiel Rojas avançava els visitants amb el triple del 2-5. Va reduir en una acció personal Rey i l'equip d'Ibon Navarro no podia avançar-se però sí s'acostava amb dos tirs lliures de Tomàs (6-7). Suggs ho provava de fora però errava els tres primers tirs i tot seguit perdia una pilota en una acció forçada. Rojas repetia des del perímetre (6-10). El tècnic de l'ICL va asseure Suggs, que va ser rellevat per Aranitovic. El que no parava d'anotar triples (3 de 3), des de la cantonada, era Rojas. Els de Katsikaris manaven per 7-13 a tres minuts per acabar el primer quart. Navarro va haver de citar els seus homes en un temps mort.

Cakarun va entrar per Rey i els tirs lliures de Tomàs van posar els manresans a 4 punts. Un rebot en atac de Delía va ampliar de nou el marge i Suggs tornava al parquet per Pere Tomàs. El gran canell de Petar Aranitovic es feia notar amb el 13-15, el primer triple de l'ICL. Cvetkovic s'afegia a la festa des de 6,75 convertint el 16-17 a falta de 25 segons per acabar el quart. Va entrar Montañez i els àrbitres van fer aflorar els mocadros al pavelló del Nou Congost amb la personal per un tap de Cakarun a Baron. Els murcians vencien de tres (16-19) al final dels primers 10 minuts.

Voler i no poder



Una gran assistència de Cakarun a Cvetkovic, el món al revés, va fer pujar el 18-19. Però el pivot croat va cometre la segona falta i va deixar el seu lloc a Rey, que feia parella de pivots amb Zaytsev.

El partit s'embutava i la tripleta arbitral corria el risc de perdre'n el control en qualsevol moment. L'UCAM dominava per 19-23 i en l'ICL tornava Tomàs per Suggs. Els uns i els altres es feien un fart de fallar llançaments.

Radovic ampliava la diferència amb un 2+1 que era el 19-26. I ell mateix, amb un triple amb sort, va encistellar el 19-29 a cinc minuts per al descans. Lluís Costa sortia per primera vegada cop i Suggs es va estrenar amb el 22-29. Al límit del temps, Delía treia una falta de la qual només aprofitava un dels tirs lliures als quals va tenir dret. Xavi Rey impulsava amb el 24-30 però Campazzo assistia Benite en un triple feridor. El Manresa es va menjar la possessió de 24 segons i Delía assolia un perillós 24-35 en la màxima diferència murciana. Pere Tomàs es multiplicava i feia 5 punts seguits per donar oxigen als locals (29-37). Benite era tot un malson i l'ICL s'agafava al millor que tenia, Pere Tomàs, per arribar al descans amb un 31-39.

L'equip es desinfla



A la represa, el Manresa sortia a la pista amb el mateix cinc de l'inici tot recuperant Machado, que, de seguida, va assistir Tomàs, que va aprofitar només un dels dos tirs lliures que va tenir (32-39).

L'ICL continuava retallant, però punt a punt. Auda feia el 33-39 i el que cometia la tercera personal era Machado que caure damunt de Campazzo. També arribava a la tercera Rey, rellevat de seguida per Cakarun. Benite va castigar de 6,75 amb el 33-42 i Scott Suggs era una llosa, en atac i en la defensa, per a l'ICL. Ibon Navarro, a la fi, el portava cap a la banqueta jugant ara amb dos bases, amb l'entrada de Cvetkovic. El Manresa lluitava per recuperar el fil amb l'ajut dels aficionats i Michael Machado va clavar un triple molt important, el del 36-44 (min 25).

Auda perdia en atac i cometia la falta antiesportiva que donava més vida a l'UCAM. Igor Zaytsev va entrar pel txec quans els homes de Katsikaris obrien de nou forat amb el 36-47. Cvetkovic anotava de fora per acostar els manresans però Radovic replicava (39-50).

Els locals havien de millorar al darrere i trobar el camí a l'anella de l'UCAM. Aranitovic va entrar per Machado i l'ICL es col·locava a deu punts (42-52) a dos minuts per a la fi del quart. Cvetkovic va fer creure amb la remuntada quan va convertir el 45-53. Suggs va fer l'estàtua permeten Baron el triple del 45-56. Així no hi havia res a fer; i no aprenia. Benite ho va aprofitar amb el 45-60. I acabava el període amb una cistella a càrrec de Radovic (45-62).

Amb tot el cor



Scott Suggs es va asseure ja per no tornar i la 4a falta de Machado era el preludi d'una màxima renda per als forasters de 19 (45-64).

Només s'hi podia posar amor propi per evitar una desfeta més gran i pensant en tot el que falta de lliga. Aranitovic va tornar i qui sumava era Tomàs, ara a sota de la cistella murciana (49-64). L'equip de Navarro s'esforçava en millorar la seva imatge i es posava amb un 53-64 després de l'antiesportiva de Sadiel Rojas. I un gran rebot en atac de Rey col·locava un 55-64 a cinc minuts per acabar.

Els àrbitres castigaven amb una dubtosa falta Tomàs i la cinquena de Machado no va aturar l'ICL que ho va seguir intentat. Malgrat que Cvetkovic va errar el seu primer tir lliure de la temporada va acostar fins un 58-64 a 3'57'' per finalitzar. No va anar més enllà la reacció de darrera hora perquè Campazzo va aparèixer just a temps per firmar la sentència amb un triple (61-71). Cal continuar lluitant.