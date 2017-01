«El parcial encaixat al final del tercer quart ens ha fet mal»

Tenia clar Ibon Navarro que el partit d'ahir era tan o més important que el de la setmana passada contra el Betis Energía Plus i per això esperava que l'equip sortís amb la mateixa energia i encert però no va ser així i el Múrcia, que arribava amb un nou tècnic (el grec Katsikaris) i amb una situació complicada, en va treure profit.



Per a l'entrenador basc, una de les claus del partit va ser que «el Múrcia va saber manejar molt bé les situacions compromeses del partit gràcies a la gran feina del seu base Campazzo, que si bé és cert que no ha estat gaire fi en atac, sí que ha sabut dirigir molt bé l'equip, trobant situacions fàcils de cistella pels seus companys». Com ja ve sent una tònica d'enguany l'equip va començar a anar a remolc al primer quart per culpa, segons Navarro «del patiment que hem tingut per tancar el rebot defensiu. Ells l'han carregat molt bé i això els ha donat molta tranquil·litat». Malgrat tot l'equip va saber mantenir el tipus durant força estona però «els darrers cinc minuts del tercer quart hem perdut el control i el parcial que ens han fet ens ha acabat fent molt de mal». L'equip, però, no va perdre la fe en la victòria i al darrer quart va arribar a posar-se a només sis punts després de perdre de dinou punts diferència. «Hem intentat buscar la reacció a base d'algunes alternatives defensives però avui no ha era el nostre dia; en atac no hem estat fins».



Un dels jugadors que en el partit d'ahir va ser acabar amb valoració negativa va ser Scott Suggs (amb un -5). Navarro va reconèixer que no va estar fi «ja que ha comès algunes errades en la defensa però no crec que es tracti d'assenyalar ningú avui». Parlant de l'arbitratge, tot i en un primer moment no volia parlar-ne, va acabant dien-t'hi la seva. «És una cosa que jo no puc controlar, però si el Paco Monjas, director d'arbitratge, era al partit; potser sí que alguna cosa no va gaire bé». Ibon Navarro també va afegir «tot els clubs treballen sobre aquest tema i aquí no hi ha dilluns al sol i s'analitza tot. Aquí tothom protesta i no serem pas nosaltres els únics de la lliga que no ho fem». Per la seva banda, el tècnic de l'UCAM Múrcia, Fotis Katsikaris, es mostrava content per la seva reestrena amb victòria assegurant que «hem fet 30 minuts molt bons estant sòlids en defensa. Als últims dies hem canviat coses que ens han anat bé». El d'ahir va ser el primer triomf murcià en 18 visites al Congost.