Trapani torna a l'ICL per al vital partit contra l'Obradoiro

El Bàsquet Manresa viatja aquest divendres a Galícia amb la incorporació de Joe Trapani, recuperat de la seva lesió al canell dret que entra en el lloc de l'ucraïnès Igor Zaytsev. Trapani és la principal novetat per al partit d'aquest dissabte a la pista del Rio Natura Monbus (20 hores, en directe per Movistar Deportes 1) que enfronta els dos darrers classificats de la lliga Endesa. El Manresa té 3 victòries per 4 de l'Obradoiro. A més de guanyar, l'equip del Congost buscarà recuperar l'average particular de quatre punts (78-82) que afavoreix ara als de Santiago que es van imposar al Bages en la primera volta. Ibon Navarro ha dit que "no és una final, quedaran molts partits, però sí que és un partit important".

Al marge de recuperar Trapani, Ibon Navarro té diferents jugadors amb molèsties físiques. El que està en condicions més precàries és el base Michael Machado que, segons ha comunicat el club en la relació de l'estat mèdic de la plantilla, s'ha perdut algun entrenament pels dolors que té a l'espatlla amb un edema que li afecta l'articulació acromioclavicular. Aquesta és la causa d'algunes contractures musculars al trapezi paracervica que ha tingut en les últimes setmanes. És possible, per tant, que tingui més minuts un Aleksandar Cvetkovic que continua amb la seva condropatia al genoll i que també participi en el partit el tercer base, Lluís Costa. Finalment, el jugador més en forma de l'equip, Pere Tomàs, ha estat afectat per una lumbàlgia en els darrers dies però es confia que pugui jugar. L'Obradoiro té la baixa de llarga durada del seu ala Alberto Corbacho i tampoc no podrà comptar aquest dissabte amb el lituà Osvaldas Matulionis.

Sobre el Rio Natura Monbus, Ibon Navarro ha declarat que "ens enfrontem a un rival que ens va guanyar en un partit igualat a l'anada, molt gran i molt atlètic. Això ens va crear problemes; és un equip ben treballat i entrenat, amb una plantilla que és molt completa. Ha tingut lesions dels seus jugadors espanyols, i això l'ha perjudicat. Ha perdut partits en els darrers minuts, com nosaltres".